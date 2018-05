Human Tetris: rusos regresan a Lima para presentar "Memorabilia"

Su nombre se lo deben a un programa de entretenimiento japonés creado en el 2006, en el que seres humanos emulaban a los bloques del famoso juego Tetris para pasar por los agujeros de una escenografía. Típica irreverencia nipona. Más allá de eso, no guarda ningún mensaje implícito. Human Tetris prefiere que sus seguidores se enfoquen en el sonido sombrío de sus discos "Happy Way in the Maze of Rebirth" (2012), "River Pt. 1" (2010) y "Pictures/Ruins" (2017).



Ahora, con miras a celebrar diez años en la industria musical, la agrupación rusa de pospunk formada por Maxim Zaytsev (bajo), Ramil Mubinov (batería), Tonia Minaeva (guitarra) y Arvid Kriger (guitarra y voz) se encuentra promocionando su segundo EP, "Memorabilia", dentro de una gira que los traerá por segunda vez a Lima. La cita será el jueves 31 en la discoteca Coco’s en Lince.



Para Maxim Zaytsev, líder fundador de la banda, "Memorabilia" contiene canciones que los trasladan al pasado. "No es que seamos demasiado nostálgicos y solo soñemos con lo que fue. Amamos nuestra edad y estamos felices de vivir en ella. Simplemente sentimos que con tanta información y el estilo de vida abrumador y dinámico que ofrece nuestra era digital, seguimos desvalorizando ese profundo sentido de conexión con eventos del pasado y arruinamos la memoria", explica Zaytsev.



LARGO VUELO

No faltan los que al escuchar a Human Tetris se remiten a la profunda voz del fallecido Ian Curtis, vocalista de Joy Division, banda ícono del pospunk. Zaytsev confiesa que, si bien tomaron como referencia algunas de sus canciones, nunca se consideraron fanáticos de su música. "Ahora transmitimos el ritmo que Arvid compone: uno bastante soñador y dulce, pero con un matiz realmente oscuro, que genera una contradicción y mantiene las cosas interesantes", señala.



Características de esa evolución que responden a la libertad creativa que defienden: desde componer en casa y grabar sus propios videos, hasta diseñar las gráficas de sus discos y afiches. "Cuando comenzamos con Human Tetris en el 2008, apostamos por seguir creciendo, explorando nuestros límites musicales y haciendo las cosas a nuestra manera", manifiesta Zaytsev.



¿Algún vínculo especial con el Perú? "La primera vez que fuimos, vimos muchos autos rusos –bromea el músico, seguramente refiriéndose a los viejos Lada que resisten en las pistas limeñas–. ¡Definitivamente hay una conexión allí!".

MÁS INFORMACIÓN:

Lugar: Discoteca Coco's (Av. Arequipa 1530, Lince).

Día y hora: Jueves 31 de mayo, a las 10 p.m.

Entradas en Joinnus.