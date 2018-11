Ismael Serrano: "Hay un prejuicio en torno al artista veterano"

Su música se ha nutrido de los clásicos de la canción de autor. Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat se rastrean sin dificultad en sus letras y hasta en su vibrato al cantar. A ello, Ismael Serrano (Madrid, 1974) agregó su impronta: ligeros toques pop que sirvieron para renovar la trova en español, popular en los 60.



Esta noche, Serrano se presentará en nuestra ciudad con su gira "Hoy Es Siempre". Las tablas del teatro Pirandello son las elegidas para celebrar sus dos décadas sobre los escenarios. Se espera que, como en sus vistas anteriores, el local esté repleto.

El Comercio conversó con él y le consultó sobre una reciente declaración. ¿A qué se refería cuando afirmó que los músicos viejos suelen ser caricaturizados? Él respondió: "Creo que, por lo menos en España, la experiencia no está tan bien valorada. Hay un prejuicio en torno al artista veterano que causa que no tenga acceso a todos los espacios, a las radiofórmulas convencionales y tradicionales. La juventud es un valor al que, a veces, se le da más importancia que al propio talento y, desde luego, que a la experiencia. Se da el caso que a algunos artistas que llevan toda una vida de carrera no se les da el reconocimiento que realmente merecen. Por el contrario, en el mundo anglosajón, figuras como Leonard Cohen o Aznavour, que en paz descansen, fueron artistas que hasta el final de sus vidas estuvieron tocando y siendo reconocidos por la crítica. En todo caso, convengamos que en el mundo latino no hay esa mirada de respeto".



Se le pregunta a Serrano si no sucedía algo similar con los jóvenes, quienes suelen ser tratados como inocentes e incluso tontos. Él contesta: "Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que a veces se les habla de forma condescendiente y, en términos generales, se les subestima. Por ejemplo, en lo que respecta al debate político no se les toma en cuenta o se les acusa de individualistas, y cuando quieren participar, de no tener idea. Ahora en España están surgiendo nuevos liderazgos políticos y también un reproche que tiene que ver con su inexperiencia, con su bisoñez".



Esta cuestionable mirada de la que habla Serrano no se agota en temas políticos. Según Serrano, también afecta a la oferta musical. "Se les subestima y se cree que hay que ofrecerles cosas superficiales, como si ellos no tuvieran la capacidad para reflexionar en profundidad. Creo que en el caso de la trova y de la canción de autor, hay un público muy joven que demanda música con contenido, que atienda a la palabra, a la poesía", agrega.



¿Es posible combinar el pop superficial con el contenido elaborado? Serrano dice: "No lo sé, pero sí estoy seguro de que el panorama musical debe ser plural porque hay momentos para todo: para reflexionar y también para escapar".

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: teatro Pirandello.

Dirección: Av. Alejandro Tirado 274, Cercado de Lima.

Horario: hoy, 9 p.m.

Entradas: Teleticket.