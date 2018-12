Jesse & Joy: "Nunca hemos publicado música con miedo"

A Jesse & Joy no les interesa seguir modas. Para ellos, el incursionar en otros géneros se trata, simplemente, de una oportunidad para dar a conocer nuevas facetas como artistas y explorar sus raíces musicales. El dúo mexicano-estadounidense de pop-folk conformado por los hermanos Jesse y Joy Huerta estrena "Te esperé", el primer sencillo de lo que será su sexto álbum de estudio.

Este tema –cuyo videoclip supera los 29 millones de reproducciones en YouTube a un mes de su lanzamiento– llega tres años después de "Un besito más", disco que les otorgó su primer Grammy (2017) por Mejor Álbum de Pop Latino y su sexto Grammy Latino.



Los músicos describen este tema como el perfecto puente de transición hacia su nuevo trabajo discográfico. "Lo importante es que no se sienta que se están siguiendo tendencias. Nunca hemos publicado algo [música] con miedo. Todo lo hemos sacado pensando en cómo nos erizó la piel al momento en que lo escribimos. A partir de ahí, ya lo dejamos en manos de Dios y del público. Lanzar una canción con miedo, por pensar en que no la aceptarían, no es nuestro caso", explica Jesse.



"Habría miedo quizá si no nos sintiéramos seguros de lo que estamos haciendo. [...] Es bonito que los temas con lo que nos hemos dado a conocer sean variados entre sí. El sencillo que se escucha en la radio no necesariamente habla completamente del disco y es lindo que la gente nos pueda conocer en distintas facetas", agrega Joy, intérprete de temas como "Espacio sideral" (2006) y "Corre" (2011).



ROMPER BARRERAS

Los artistas son hijos de padre mexicano y madre estadounidense. El haber crecido con esta biculturalidad les ha permitido trabajar de cerca problemáticas como la lucha de los derechos de inmigrantes en Estados Unidos. "Nos hemos podido dar cuenta de que, tristemente, lo que construye los estereotipos es la ignorancia. Por fortuna [con la digitalización de la música] se ha podido abrir esa puerta en la que la gente puede conocer más de nuestra cultura. El mundo se hace cada vez más pequeño", expresa Joy.



Con 32 y 35 años, respectivamente, y más de 10 años de carrera artística, los intérpretes consideran que su límite es llegar al "espacio sideral", tal y como dice el título de la canción con la que alcanzaron la fama. "Entre más viejos nos volvemos, nos damos cuenta de que lo que nos queda por aprender, en realidad, es todo. [...] El poder viajar desde muy jovencitos nos abrió la mente de muchísimas formas. Hemos sido bendecidos con poder conocer gente de otras culturas y denominaciones religiosas e ideologías, y eso solo nos enriquece. Cuando nosotros estamos creando, es una forma de expresión. No podemos separar eso de la clase de personas que somos, creo que esa dualidad está al momento de componer música. Es imposible separar el material que hemos escrito de nuestra forma de pensar y ver la vida", finaliza.