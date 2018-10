Judas Priest: "Somos la banda de heavy metal que más tiempo ha sobrevivido"

No hay consenso sobre el origen exacto del metal, aunque se conoce a Birmingham, Inglaterra, como la cuna del género. La ciudad fue un epicentro de la revolución industrial de la isla. Los metales resuenan en ella. Y provienen de Birmingham grupos referenciales como Black Sabbath o Judas Priest.

A mediados de los años 60, el término 'headbanging' –que alude a las furiosas sacudidas de cabeza de los metaleros pelucones– aún no se había popularizado y un joven llamado Tony Iommi laboraba en una fábrica. Además, él era un apasionado de la guitarra. Por un accidente de trabajo, las puntas de dos de sus dedos fueron cercenados. Iommi pensó que todo había terminado para él en lo musical. Entonces un amigo le dijo que escuchara a Django Reinhardt, un guitarrista de jazz que también había perdido sus dedos en un percance. Para Iommi eso fue una iluminación. El joven se propuso empezar de cero. Su manera de tocar la guitarra cambió. Afinó las cuerdas de un modo que eso permitiera aminorar el dolor en los dedos. Ese sonido fue determinante en la configuración de Black Sabbath. Su primer disco se publicó en 1970. Para muchos el metal nació ahí.

Cuatro años después, Judas Priest lanzó su primer álbum, "Rocka Rolla". El heavy metal impulsaba una nueva invasión británica.

Y el metal ha sido tan virtuoso como maleable. Su sonido ha evolucionado según los estados de ánimo, los estilos de vida, las ganas de hacer catarsis o protestar, los descubrimientos sonoros y otros imponderables: trash metal, speed metal, black metal, etc.

También abundan los clichés y las hipérboles. Judas Priest –artífices de álbumes clásicos como "Stained Class", de 1978, o "Painkiller", de 1990– no ha sido ajeno a esas tentaciones. Su vocalista Rob Halford, de 67 años, se autodenomina 'the metal god' (el dios del metal). Una voz tan icónica como la de Bruce Dickinson, de Iron Maiden, o la de Dave Mustaine, de Megadeth.

SOBREVIVIENTES

Judas Priest ha persistido en hacer música hasta la actualidad. Este año lanzaron su último disco, "Firepower". También ha habido contingencias y conflictos en la agrupación en los últimos tiempos. En el 2011, K.K. Downing, guitarrista y fundador de Judas Priest, anunció su retiro de la banda. Desde entonces, no han sido pocos sus dardos, ironías y críticas hacia sus ex compañeros. Y este año, Glenn Tipton, otro pilar en la guitarra del conjunto, comunicó que no será parte de la gira Firepower por tener que lidiar con el mal de Parkinson.



Rob Halford atendió varias consultas de El Comercio a través del correo electrónico. Sobre la situación de Glenn Tipton y su problema de salud, él señaló: "Como dijimos en un comunicado, Glenn convive con esta condición desde hace 10 años [...]. Somos una familia en Priest. Lo que Glenn ha atravesado y todavía está atravesando es una tremenda muestra de heroísmo. Está enviando un mensaje muy fuerte de resistencia a través de este episodio en su vida [...]. Glenn quiere que salgamos a jugar, Glenn quiere que la banda se presente, Glenn quiere que la gira Firepower suceda. Entonces, su corazón está en el lugar correcto para enviar ese mensaje no solo a Priest, sino a nuestros fanáticos de todo el mundo, ¿sabes?".

También se le preguntó a Halford sobre el 'brexit' o sobre Judas Priest: Road To Valhalla, el videojuego para celulares y tabletas que sigue la senda de emprendimientos similares concebidos por colosos del metal como Iron Maiden o Motörhead. El cantante omitió estas consultas. En cambio, optó por explayarse sobre la longevidad de Judas Priest, que en el 2019 cumplirá 50 años: "Esta es la banda de heavy metal que más tiempo ha sobrevivido en el mundo. Y, sin embargo, hemos hecho un disco que puede tener su lugar y ganarse su respeto en el 2018 [...]. Sí, estás viviendo un sueño y esa es una gran manera de expresarlo. Y el sueño continúa".

MÁS INFORMACIÓN

Concierto de Judas Priest

Fecha y hora: martes 30 de octubre, 9 p.m.

Lugar: Jockey Club del Perú.

Entradas: Teleticket.



ESOS DESCONCERTANTES ACTOS METALEROS

"Judas Priest: Road To Valhalla" (2017)

El videojuego para celulares se encuentra con el metal. En esta calculada excentricidad del ocio remunerativo (hay que pagar para descargarlo), se debe recorrer rutas bloqueadas, superponer íconos y completar los temas emblemáticos de Judas Priest. Es decir, muy sencillo y nada nuevo. El juego sirve para pasar el rato, pero no envicia. Más entretenidos son los videojuegos de Motörhead o Iron Maiden. En la app, además, Rob Halford, el cantante de Judas, afirma: "Maniacos del heavy: soy el dios del metal. ¿Están preparados?".

“Judas Priest: Road To Valhalla” (2017)

Cuando Metallica demandó a Napster (2000)

La irrupción de Napster cambió para siempre el mercado de la creación musical y su forma de generar ingresos. En el 2000, Metallica –impulsados por su baterista Lars Ulrich– demandó a Napster por infringir los derechos de autor. Los miembros de la banda fueron vistos como los villanos de la película. Por su parte, Ulrich ha reiterado que no están en contra de la era digital y que lo que pretendían era defender el derecho de Metallica a decidir cómo deben ser distribuidas las canciones compuestas, interpretadas y grabadas por ellos.

Metallica (Foto: AP)

"Kiss contra el fantasma del parque" (1978)

Una maravillosa obra cumbre del sinsentido o del consabido "es tan mala que merece ser vista". Los integrantes de Kiss hacen chistes sobre esta película cuando son consultados por ella. Aquí el creador de las atracciones animatrónicas de un parque de diversiones está molesto porque sus inventos son opacados por el anuncio de un próximo concierto de la banda. Luego este ingeniero se volverá malo y creará una legión de esbirros que serán derrotados por los miembros de Kiss, quienes resulta que cuentan con superpoderes.