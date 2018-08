Juliana de Miranda!: "Estoy a favor del matrimonio igualitario y el aborto legal"

Miranda! no es una banda con una ideología política marcada. Sin embargo, a lo largo de sus 17 años en la industria musical, el respeto a la opinión de cada uno de sus integrantes ha sido indudable. Sucedió hace unos días, cuando el Senado de Argentina debatía la despenalización del aborto: Miranda! no se pronunció en redes sociales, pero sus músicos sí. "Como banda defendemos las libertades. Y cada uno es libre de expresarse, como también de no hacerlo. Nosotros respetamos eso. Por mi parte, estoy a favor de la educación sexual y gratuita, el matrimonio igualitario y el aborto legal. Me parece absurdo y prehistórico que esto se deba discutir en el país", dijo a El Comercio Juliana Gattas, quien junto a Alejandro Sergi lidera la banda pop.

No obstante esta defensa, a diferencia de otros grupos contestatarios Miranda! presenta canciones burbujeantes: un tipo de música que permite dejar las preocupaciones a un lado y que invita a bailar de felicidad. Con el propósito de expandir sus mensajes, la agrupación argentina inició una gira que promociona "Fuerte" (2017), su más reciente producción discográfica, cuyas canciones serán entonadas en nuestra capital el próximo 23 de agosto en el C. C. María Angola, en Miraflores.

VOLVER A LOS ORÍGENES

Miranda! cuenta con siete discos de estudio e infinidad de canciones que han quedado arraigadas en el inconsciente de las personas. Por ejemplo, sus temas "Don" y "Perfecta" siempre serán asociados con la banda. Por esa razón, hace unos meses, mientras se presentaban en Buenos Aires, la agrupación decidió recurrir a sus antiguos temas para revivir la nostalgia entre la audiencia. "Entonamos algunas canciones de 'Es mentira' [su primer álbum, 2002] y nos gustó la idea de volver a los temas antiguos para reversionarlos. Algo así como un chiste que quedó", comenta Gattas, quien adelanta que sobre el escenario tocarán un 'playlist' que fusiona sus mejores temas del presente con los del pasado.



"Nadie Cómo Tú" (en vivo) - Miranda!

Gattas adelanta también que los 12 temas que conforman "Fuerte" mantendrán acordes similares al de sus canciones pasadas. Para la banda, este disco refleja la fortaleza que tienen. "Miranda! ya es una institución. La agrupación es algo más grande que todos nosotros. Nos sentimos más fuertes que nunca. Todo ello porque hay muchos corazones que nos escuchan y de esa premisa partimos para crear la portada de 'Fuerte', la cual representa el compromiso, el casamiento. A partir de esas bases seguimos tocando", explica la cantante.

Miranda! le canta al amor y a la pasión. Desde sus inicios, en el 2001, la banda siempre se ha preocupado por alejar las tristezas y disfrutar de la vida. ¿Cómo describen su éxito? "Siempre volvemos a las canciones antiguas. Nos gusta mezclar los ritmos. De ello surge el entendimiento por comprender lo que nos trajo aquí. Creo que tuvimos mucha suerte, aunque también trabajamos un montón. Nos quitamos muchos prejuicios. Estamos muy agradecidos con la audiencia", responde Gattas, quien asegura que Miranda! continuará vigente, pese a que sus integrantes también mantienen proyectos por separado: ella lidera una banda de jazz y Alejandro forma parte de la agrupación Satélite 23. Es buen momento para verlos juntos.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Centro de Convenciones María Angola.

Dirección: Av. La Paz 610, Miraflores.

Fecha y hora: jueves 23 de agosto, 9 p.m.

Entradas: Teleticket.