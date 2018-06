Puede que la medicina y la música sean percibidas como dos vocaciones de carácter totalmente opuesto, pero para Katia Guerreiro tienen más en común de lo que uno puede pensar. La fadista portuguesa de origen sudafricano se presentó por primera vez en nuestra capital como parte del II Festival Fado Lima, en el Gran Teatro Nacional.



Guerreiro se graduó en Medicina y su cercanía con la música ocurrió casi de casualidad. "A través de la medicina puedo curar el dolor físico, pero con la música sano el alma", dice la artista.

Y está claro que tampoco estaba en sus planes convertirse en una representante del fado, la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa, que tiene a la guitarra como instrumento protagonista. "Cuando era pequeña solía escuchar mucho fado, pero no podía compartir mi gusto con nadie porque los chicos de mi generación no escuchaban ese género. Jamás imaginé que tendría la voz para interpretar este tipo de canciones, ni mucho menos ser una artista. Vivía planeando mi futuro y dentro de eso estaba cumplir mi objetivo: el graduarme como médica", agrega.

Sin buscarlo, fue una visita a una casa de fado en Lisboa lo que cambió su vida para siempre. "En mi último año de universidad, terminé cantando en ese lugar, invitada por la dueña. Sinceramente, canté por placer, pero el sitio estaba lleno de gente importante en la música, y cuando terminé de interpretar, un señor se me acerca y me hace la propuesta de empezar a presentarme en pequeños eventos relacionados al fado. En ese entonces, yo estaba segura de que iba a seguir mi carrera de Medicina, pero gracias a estos eventos mi nombre empezó a sonar en diversos lados", explica.

FIEL A LA ESENCIA

​Hasta la fecha, Guerreiro acumula ocho discos de estudio ("Fado Maior" fue su disco debut en el 2001), pero asegura que su estilo ha logrado mantenerse ligado a la tradición, a pesar del paso de los años. "En lo tradicional se encuentra la verdad, lo genuino. Y es que yo también me identifico con todo lo que sea así [...]. Mi idea es mantenerme ligada a la identidad de esta música, aunque el tiempo pase. No necesito artificios, quiero cumplir mi historia en la música del lado de la verdad. No me apetece ser como una especie de actriz que simula algo. Quiero ser yo misma”, finaliza la cantante.