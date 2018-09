Killing Joke: vocalista proclama su amor por el Perú antes de concierto

"Killing Joke es el sonido de la Tierra vomitando", dijeron de ellos mismos y, por supuesto, el planeta asintió: semejante regurgitación no podía salir sino de aquellos dos agujeros negros hundidos en un rostro apocalíptico. Ese viaje tortuoso y visceral, esa identidad oscurecida y traumática solo podía emerger desde aquella mirada de ultratumba, al mismo tiempo hipnótica y radiante, para instaurar el tesauro de un estilo implacable: el pospunk extremado e industrial que sangra en las fronteras del metal.

Esa es la imagen que el tiempo congeló y así pasaron los años. Con "Love Like Blood" (1985) rebotando en los antros subterráneos del Perú y ese infierno de pedales amplificados por el gruñido del 'frontman', el extraterrestre de nariz aguileña Jaz Coleman (Londres, 1960) vuelve a las portadas del mundo porque Killing Joke cumple 40 años y se embarca en Laugh At Your Peril, gira mundial que incluye Lima. Entonces su teléfono timbró en los salones de la Orquesta Sinfónica de Praga: en el gran fogonero del punk también habita uno de los más brillantes músicos de cámara mundial, Caballero de las Artes y las Letras de Francia, y dueño de arias y partituras que alimentan a las mejores orquestas filarmónicas del mundo: Jaz Coleman es el nuevo Mahler.

BUSCANDO UN INCA

"¿Aló? Estoy muy feliz de regresar a Perú. Durante los ochenta he viajado allá muchas veces, pero este será mi primer viaje con Killing Joke. La última vez que estuve en Lima fue en el 92 y muero por tener un pisco sour entre las manos. Fui tan feliz allá que esta gira me pone muy ansioso. Y si no hemos ido a tocar antes es porque nadie nos había llamado".



¿Y qué recuerdos tienes?

Miles. Pienso en Ayacucho, en Cusco, conozco muy bien Machu Picchu. El Templo de la Luna es uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida. Amo el cebiche y el café. Pero lo que más me gusta es el camote [ríe largamente]. He viajado mucho en los ochenta, sé la historia de los nascas, los tiahuanacos y los incas. La última vez me perdí muchos días en las pampas de Nasca haciendo un ritual a la constelación de Orión, buscando a la araña…



¿Y de música?

Igual. He escuchado tanta música peruana que no recuerdo nombres, pero sí retengo sonidos. Me gusta mucho la música folclórica, especialmente esta canción [tararea algo que parece "El aguajal" de Los Shapis].



Estuviste de incógnito entre nosotros mientras tu banda se convertía en un mito.

Sobrevivencia es suceso y ya llevamos 40 años en el desierto, viviendo existencias increíbles individual y colectivamente, creando una riqueza de música intransigente, un hormigueo intenso y sin concesiones. No es a través de la política que el mundo cambia, sino a través del arte. Solo el arte puede decirnos quiénes realmente somos emocional, intelectual y físicamente.



Un arte que defendiste inclusive a costa de Nirvana [Coleman los demandó por las similitudes entre el riff de guitarra de “Come As You Are” (1991) y el de "Eighties" (1984) de Killing Joke, denuncia retirada inmediatamente después del suicidio de Kurt Cobain]. ¿Pero ese solo no procede del "Life Goes On" (1982) de The Damned?

En el mundo de la música siempre ocurren ese tipo de similitudes. Y nuestro guitarrista jamás copiaría de manera intencional, ¿verdad? Pero el peor momento de mi vida no fue esa demanda, sino cuando murió repentinamente Paul [Raven, bajista durante las intermitentes implosiones de Killing Joke y también de Ministry. Coleman cargó sus cenizas desde Japón para que reposen en la India].



OPUS MAGNUM

Con el aura de ser una de las bandas más innovadoras e influyentes de todos los tiempos, Killing Joke festeja semejante trayectoria lanzando un estuche con 16 vinilos dobles de colores, dos auriculares, un libro de letras firmado y una serie de pinturas. "Hace 40 años que conocí a ‘Big Paul’, lanzamos nuestro primer EP y para estos dos años de celebraciones reuní a la banda original: Geordie Walker (guitarra), Paul Ferguson (batería) y el hoy popular productor discográfico Martin 'Youth' Glover (bajo). Con ellos espérenme en Lima", dice Coleman.



Killing Joke - "Love Like Blood" VIDEO

Músico, escritor, compositor, arreglista, tecladista, autor de piezas orquestales, bandas sonoras para películas, discos instrumentales de 'world music', folclor medio oriental, pop-western, rock sinfónico, música cuántica y materia condensada, bajo el aterrador maquillaje de Coleman habita un hombre profundamente comprometido con los inmigrantes y que invierte en aldeas ecosostenibles. Un pensador que en su libro "Letters from Cythera" (2014) plantea una filosofía rica en poesía y renacimiento. Coleman, ese compuesto de humanidad que se desgarra tras la delicada empaquetadura del punk.

DISCOGRAFÍA ESENCIAL

"Killing Joke" (1980)

Especie de documento inaugural de una propuesta inédita. Grabado de manera francamente accidental en agosto de 1980, en el famoso Marquee Studios de Londres, terminó siendo la biblia que definiría el sonido de bandas como Nirvana, Metallica y un solista llamado Marilyn Manson.



"Outside the Gate" (1987)

Séptimo LP que significa una ruptura temporal de la oscuridad. Disco tan discutible como paradigmático: la preeminencia de sintetizadores termina disolviendo temporalmente una banda repleta de egos, empezando por Coleman, que sella un disco atemporal.



"Hosannas from the Basements of Hell" (2006)

Duodécimo esférico unánimemente calificado como el grito más profundo de una humanidad que se ahoga en el infierno atómico de cualquier Dr. Strangelove capaz de apretar el botón rojo. Es tan furioso como imprescindible.



"Pylon" (2015)

Notablemente agresivo y repleto de efectos, el último disco de la banda representa otra fractura en el hueso temporal del rock mundial. Una vigencia que la revista "Rolling Stone" consagra entre los 20 mejores álbumes de metal de todos los tiempos.



