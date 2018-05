Laura Pausini: "En los últimos 25 años las cosas han cambiado por y para las mujeres"

La imponente y, al mismo tiempo, sentimental voz de Laura Pausini está de regreso. Sus letras al amor y desamor que erizan la piel y hacen vibrar a más de una persona destacan en "Hazte sentir", su último disco lanzado en marzo de este año y con el cual llegará a Lima como parte de su gira Fatti Sentire World Tour 2018. La cita es el martes 14 de agosto en La Pelouse del Jockey Club del Perú.

— Has dicho que "Hazte sentir" es más que un mensaje para las mujeres. ¿Por qué?

Cuando escribo una canción no pienso así [en géneros]. Este álbum está hecho para las personas que son más tímidas y que, a pesar de las dificultades, se han hecho sentir de verdad. Muchos tienen la fuerza para hacerlo, pero se esconden detrás de máscaras. No porque sean malas, sino para protegerse y no ser juzgadas. "Hazte sentir" es una invitación a ser uno mismo, sin temer a los demás.

— Hablas de enfrentar los temores en estos tiempos en que las mujeres empezaron a denunciar casos de acoso y violencia. ¿Sientes que llegó el momento de encarar esta situación?

Viajar por tantos países me ha hecho ser testigo de muchos problemas. En los últimos 25 años, las cosas han cambiado por y para las mujeres. Es triste que recién se sepa todo esto, pero desde mi experiencia te puedo decir que veo cambios. Cuando yo empecé [en 1993], todos los cargos estaban ocupados por hombres: en compañías disqueras, agencias de publicidad, televisión, incluso todos los músicos eran hombres. Ahora, el 65% de las personas con las que trabajo son mujeres y tienen un puesto importante. Me gusta saber que el tiempo que ha pasado ha generado un cambio importante.

— ¿Sientes alivio de que tu hija [Paola] haya nacido en este contexto?

Totalmente. Sobre todo me gusta que vea que tiene una madre trabajadora y que ha salido adelante a pesar de todo. Aunque yo no hubiera sido una cantante famosa, creo que ella de igual manera vería el carácter y la clase de persona que soy. Con eso no estoy hablando mal de otras mujeres [...] Mi mensaje siempre ha sido que la persona decida lo que quiere y sienta lo que es capaz de hacer. Es importante que ella vea que su madre no se da por vencida.

— Creciste ante la mirada del mundo, ¿fue difícil convivir con los comentarios y las críticas?

Empecé mi carrera de pequeña [13 años] y, por supuesto, no estaba acostumbrada a recibir críticas. Crecí en un pueblo pequeño, no existían las redes sociales o la computadora para ver lo que la gente decía de mí. Al principio, me asustó mucho [las críticas], pero después me acostumbré y no fue tan difícil. Sobre todo porque no he tenido episodios asociados a cosas malas. Creo que también influyó el hecho de tener una familia que ha sido como mi amiga. “Hazte sentir” tiene que ver con el hecho de que ahora me siento un poco más fuerte. He aprendido a aceptar la crítica y no tenerle miedo, porque soy así y no voy a cambiar porque alguien hable mal de mí.

— Con esa seguridad con la que hablas, ¿dirías que ya te has consolidado como artista?

He crecido y he pasado por cambios. El trabajo que hago es complicado, aunque tenga más de 25 años de carrera también me he sentido mal. Pero si tú eres débil, eso se sentirá en la música que compongas. Como ser humano es importante hacer un trabajo dentro de nosotros mismos para no caer en esa trampa del mercado musical. No soy una persona fuerte al 100%, pero trato de que así sea.

— Te has mostrado como una persona que habla de su religión, pero que al mismo tiempo no está de acuerdo con ciertas cosas de la Iglesia.

Creo mucho en Dios, no tengo ninguna duda de mi fe. Pero de pequeña tuve dudas relacionadas a ese tema, incluso preguntaba mucho a las monjas porque veía cosas que no me gustaban y creo que eso las incomodaba [risas]. Pero respeto la opinión de todos y que digan lo que sienten. A veces he cambiado de ideas y eso es parte del crecimiento personal, frente a la sociedad y a mí misma.

— ¿Es verdad que cantarás con el Papa?

En una entrevista yo dije que me hubiera gustado cantar algunas canciones de la Iglesia porque es un entorno en el que crecí y conozco un gran repertorio de temas. Sé que mis declaraciones le llegaron al papa Francisco, así que espero poder hacer esa música pronto.