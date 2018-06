Maite Perroni en Lima: "Es importante poder evolucionar"

Rodeada por gritos de eufóricos fans, motocicletas que la escoltaban al salir del aeropuerto y muchos nervios. Maite Perroni recuerda de esta manera la última vez que visitó Lima en el 2006, año en el que llegó a nuestra capital como integrante del grupo mexicano RBD. Ahora, 12 años después, la cantante se presentará como solista en el Perú, el 8 de julio, con su Live Tour 2018.

"Fue un volver a empezar, un camino [de solista] en el que sigo trabajando todos los días. Nada sucede de un momento a otro, pero la verdad ha valido mucho la pena", dice la intérprete de éxitos como "Como yo te quiero" (2018) y "Loca" (2017), cuyo videoclip supera los 182 millones de reproducciones.

ÉPOCA DE CAMBIOS

Perroni ha pasado de ser una de las artistas con más ventas de discos en físico (en RBD) a ser considerada una de las cantantes más buscadas en plataformas digitales. Un aspecto que, más allá de una mirada nostálgica, lo toma como un reto. "Es importante poder evolucionar y aprender a moverte con el cambio, si no, te quedas en un lugar de la nostalgia y el no aprender. Lejos de que me genere tristeza, hay que encontrar la mejor forma de hacerlo para no quedarte atrás [...]. Me gusta porque es un movimiento constante que nos permite salir de nuestra zona de confort", finaliza.



MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Centro de Convenciones Bolívar.

Día: 8 de julio.

Dirección: Calle Antonio Polo 756, Pueblo Libre.

Entradas: desde S/198 a través de Joinnus.com.