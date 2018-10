Mala Rodríguez: "Me gusta pensar que el respeto que me tienen es porque me lo he ganado"

Gran parte de las entrevistas que María Rodríguez Garrido ha brindado en su carrera musical la describen como una mujer imponente y de lengua afilada. Conocida artísticamente como Mala Rodríguez, su hablar directo y potente suele poner nerviosos a muchos de sus interlocutores, hecho que no le genera un sentimiento especial a la artista española.

"Siempre han existido mujeres que tienen las cosas claras. No me produce nada el sentir que tengo el poder de expresarme, siempre lo he hecho. Me gusta pensar que el respeto que me tienen [los medios de comunicación] es porque me lo he ganado. Así es como lo veo: uno recoge lo que siembra", afirma la rapera española, quien hace menos de un mes estrenó su nuevo sencillo titulado "Contigo".

Este tema es un adelanto de lo que será su sexto álbum de estudio. Sobre el camino por el cual la intérprete de 39 años busca ir en esta etapa, ella afirma: "Por sonidos que me ayuden a expresar emociones e ideas acordes a mis experiencias. Me gusta compartir mi búsqueda con todo el mundo. Alegría, fuerza, poderío y libertad".

MÚSICA SIN PREJUICIOS

​A la hora de componer letras, la censura nunca ha sido una condición para Mala. La lucha feminista y de las gitanas o el patriarcado político son algunos de los temas desarrollados en sus discos.

"La expresión en el arte no debe estar cohibida, es un proceso de madurez que le lleva a uno a querer compartir más o menos, es bueno dar. Con amor siempre todo tiene más sentido", afirma cuando El Comercio le pregunta si en algún momento se ha planteado la idea de bajarle el tono a sus letras musicales. "Todo se trata de alguien que escucha y alguien que quiere ser escuchado. Nadie hace música para no compartirla, esa es una utopía [...] En algunos momentos sí he sentido que no era momento para compartir, pero seguramente era mi miedo a ser o no aceptada. Debemos dar gracias por lo que tenemos y ser felices con lo que viene a nuestras vidas", agrega la artista.

Algo similar le ocurre con sus ganas de incursionar en nuevos géneros musicales. En marzo de este año colaboró con Juan Magán en el tema "Usted", el cual apuesta por un ritmo urbano. Entre los comentarios del videoclip en YouTube resalta uno en el que se lee: "¿Esto es reguetón? Pues es el primer tema que escucho que no incluye letras machistas". A lo que ella responde: "Yo solo hago música, la que me gusta escuchar, la que siento por dentro, no tengo prejuicios y nunca los tuve. Debemos liberarnos de ellos. Lo mismo ocurre con el machismo, debemos seguir educando para que no se repitan los errores de otras generaciones".