Marky Ramone: sobreviviente del punk

A sus 65 años, Marky Ramone –nacido Mark Steven Bell– todavía se enfunda en casaca de cuero y conserva el corte de cabello con cerquillo que durante los años 80 compartía con los demás integrantes de los míticos Ramones, cúspide absoluta del punk.

Aun así, no le molesta seguir de gira por el mundo tocando los temas de siempre, junto con su grupo de apoyo, los Blitzkrieg, y un flaco que imita las poses y la voz de Joey Ramone. "Me visto, toco y hago lo que quiero hacer, no lo que me obligan a hacer. Lo único que podría hacer si no tocara la música de los Ramones sería retirarme", dice en charla con El Comercio.

Se presentará en Lima el 17 de marzo para celebrar los 40 años de su ingreso a la banda, cuando reemplazó al baterista original, Tommy Ramone. Esa incursión empezó en 1978 y terminó en 1983, cuando lo echaron por su alcoholismo. De ese episodio se niega a hablar –"la historia está en mi página web y en Wikipedia", dice–, pero recuerda que se recuperó de esa etapa y volvió a la banda en 1987 y duró hasta 1996. En total, 15 años en los que grabó 10 discos, tocó en más de 1.700 conciertos y participó en la película del grupo, "Rock 'n' Roll High School". Además, es el único integrante con vida de los que ingresaron al Salón de la Fama del Rock (Joey, Dee Dee, Johnny y Tommy murieron entre el 2001 y el 2014, en ese orden).

REDOBLE POR REBELDE

​Mérito tiene, entonces. Y el percusionista se jacta de ello sin empacho, como cuando afirma que llegó a la banda en un momento clave, cuando daban el salto al estrellato. "Antes de que yo llegara, los Ramones solo eran una banda del CBGB", señala en referencia al famoso club neoyorquino donde dieron sus primeros pasos. Recuerda también que fungía de intermediario entre el demócrata Joey Ramone y el republicano y conservador Johnny. "Yo evitaba que estuvieran peleándose por temas políticos y otras estupideces. Por supuesto que siempre simpaticé más con Joey y su postura de izquierda liberal. Si Johnny estuviera vivo, habría votado por Trump", apunta.

¿El punk ha muerto? Él se apresura en rechazar tal teoría: "Hay muchas bandas de punk que están alzando la voz, justamente por los problemas que atraviesa el mundo.

El punk está más presente que nunca. Hay otros géneros que sí están murieron, como la electrónica, gracias a Dios".

Para su show alista un arsenal de 45 canciones de los Ramones. Más que nostalgia, pura actitud. Habrá que comprobarlo.