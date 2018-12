Martha Galdos cierra el 2018 con un recital en Miraflores

Para Martha Galdos, el 2018 se puede describir como un año en el que se descubrió como cantautora musical. "Luego de un primer año compartiendo mi despertar, cierro este año con un último recital. [...] Vamos a viajar juntos en una velada íntima para agradecer por el año que acaba y armarnos de energía para el 2019", anima la cantante peruana.

La artista, quien en el 2016 lanzó su primer álbum titulado "Respiraré" –donde fusiona ritmos peruanos, jazz y música brasileña–, se presenta hoy a las 8:30 p.m. en el espacio italiano Ó Sole Mio (calle General Recavarren 261, Miraflores). Allí, a través de un concierto íntimo, la artista interpretará los mejores temas de su disco acompañada por el guitarrista Paul Chávez. Igualmente, esta noche los asistentes podrán escuchar un adelanto de lo que será su próxima producción musical.



"Esencia y autenticidad. Siempre con una vena de optimismo y amor incondicional. [...] Siento que él [su padre, el pintor Enrique Galdos Rivas] me sigue inspirando. He aprendido a apreciarlo no solo como mi padre, sino como maestro y creador. Cuando separo las cosas y las vuelvo a juntar, veo su proceso creativo y me quito el sombrero. Agradezco que mi padre esté vivo", explica Galdos sobre la imagen que desea seguir proyectando en su faceta de cantautora.

FUSIÓN DE SABORES

La cantante inició su exposición musical tras participar en el 2012 en "Yo soy", programa de imitación de canto en el que se metió en la piel de Liza Minelli.

Desde entonces, ella se propuso encontrar su propio sonido y fue en la fusión de géneros, como los ritmos peruanos, el bossa nova y el jazz, en donde logró encontrar su lugar.



"En 'Respiraré' hice arreglos de otras cantantes. Es un álbum que describo como música peruana en cinco idiomas, porque puedes jugar con los ritmos de una misma canción. Es decir, una canción en portugués la puedes interpretarla en español, y viceversa. Sin embargo, cuando comienzas a crear tus propias canciones, debes tener en cuenta lo que quieres", explica.



El disco incluye sus versiones personales de emblemáticas canciones peruanas, como "El cóndor pasa" y "El picaflor". "En la exploración de intérpretes peruanos no puedes dejar de lado la música andina, y ‘El picaflor’ es una canción que cantaba con mi familia. ¿Por qué no ponerla nuevamente en valor? Cada tema tiene su historia", agrega la artista.

MÁS INFORMACIÓN:

Lugar: restaurante italiano Ó Sole Mio.

Dirección: calle General Recavarren 261, Miraflores.

Fecha y hora: hoy a las 8:30 p.m.

Entrada: S/20.