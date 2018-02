Mon Laferte: "Dar la contra es mi sello musical"

Su nombre suele asociarse a los titulares polémicos. La cantante Mon Laferte no teme alzar su voz para dar su opinión, sobre todo en temas relacionados a la igualdad de género. Ahora la chilena se puso en la piel de una geisha –las tradicionales mujeres japonesas que cumplían funciones de entretenimiento y a las que se les prohibía amar– para expresar su necesidad de querer y desear.

Con un saludo delicado y tímido, Laferte contestó desde Chile la llamada del diario El Comercio. Y habló sobre su nuevo sencillo, “Antes de ti”, y su papel de geisha en el videoclip del tema: “En mi última gira vi la cinta japonesa ‘Lady Snowblood’ (1973). Desde entonces, una melodía se quedó grabada en mi cabeza. Cuando algo así me sucede, significa que no puedo quedarme de brazos cruzados, así que decidí escribir la canción. Interpreto al personaje principal del video. Se trata de una geisha, pero en el video aparece como lo opuesto a eso. Es como una especie de reclamo en el que digo: ‘Yo también puedo amar y sentir’”.

—Emoción a flor de piel—

Hace un par de semanas, Mon Laferte anunció a sus fanáticos que se tomaría un descanso de las giras musicales porque, simplemente, necesitaba parar.

Ella considera que los artistas pagan el precio de ser emocionalmente más frágiles que el resto de personas por estar expuestos en todo momento, pero eso es algo con lo que la cantante ha aprendido a lidiar. “Todo el tiempo ando ansiosa pensando en lo que se viene y, de repente, puedo entrar en un estado de depresión porque soy alguien sensible. Eso es algo que se puede volver duro en el día a día. Socialmente nos enseñan a no sufrir, pero considero que es necesario que el ser humano se permita sentir”, expresa la artista.

—Poder latino y femenino—

Laferte asegura que ver su participación cada vez más solicitada en los festivales de música le genera sensaciones opuestas.

Por un lado, le enorgullece saber que su presencia genera un espacio para que más artistas latinas sean reconocidas en la industria musical. No obstante, sabe que existe un desbalance entre los intérpretes de ambos sexos, pues los hombres suelen superar en cantidad a las mujeres en los carteles de estos eventos. “Vivimos en una sociedad machista y es mi obligación, no solo como artista sino como ser humano, concientizar sobre el tema. Lo importante es que en los últimos años ha sucedido una especie de despertar. Hoy las mujeres tenemos la oportunidad de hablar de estos temas con libertad”, sentencia la estrella chilena.

La intérprete no pudo evitar las carcajadas cuando El Comercio le preguntó si es verdad la frase en la que ella aseguró que el día que sienta que sus discos pierden su esencia, vivirá debajo de un puente. Laferte respondió: “Es que soy así. Siento que ese es mi sello musical, es decir, nunca voy a hacer lo que el público espera. Me encanta llevar la contra y me aburre lo cómodo. Me gusta arriesgarme y vivir al límite, incluso con la voz: la fuerzo, exploro, grito o canto bajito. Hoy mi amiga me pidió un consejo y yo le dije: ‘Debes hacer todo lo contrario’”, finaliza entre risas.