Morrissey, Romeo Santos y otros conciertos que se ofrecerán en Lima en noviembre

1. La Fiesta del Pollo

El Dragón (Av. Nicolás de Piérola 168, Barranco). Sábado, desde las 10 p.m. Entradas en Joinnus.

Hace poco los Big Pollo presentaron el videoclip de su último single "Soul Bro #1", un homenaje musical a James Brown, una de las figuras míticas del funk. Ahora, después de pasear su música por varias ciudades del país, la banda peruana pega la vuelta a los escenarios limeños para ponerle fin a su Soul Tour 2018. Será una noche llena de sorpresas en la que, además de tocar sus temas más conocidos, contarán con la presencia de Pablo Saldarriaga (vocalista de La Roja Funk) y Carlitos Espinoza (saxofonista de Black Sugar).

2. Morrissey

Anfiteatro del Parque de la Exposición (Av. 28 de Julio s/n, Cercado de Lima). Martes 27, desde las 8 p.m. Entradas en Teleticket.

Todavía se habla de su paso por nuestro país en el 2013. Su intoxicación luego de comer penne con salsa de tomate –y la consecuente cancelación de sus presentaciones en nuestra capital– sigue siendo uno de los momentos más recordados por sus fanáticos nacionales. Ni siquiera su pletórico concierto del 2015, en el Parque de la Exposición (donde también se presentará el martes), pudo borrarlo. Ahora, el ex The Smiths regresa al Perú en medio de una polémica: hace menos de una semana canceló un concierto en Estados Unidos porque unos fanáticos se subieron al escenario. Estamos advertidos.

3. Festival En Órbita

Sargento Pimienta (Av. Bolognesi 757, Barranco). 8 p.m. Entradas en Joinnus.

La agrupación canadiense Suuns aterriza en Barranco como parte del festival internacional que busca presentar las últimas tendencias musicales en el mundo. Luego de ellos se presentarán la banda californiana Oh Sees y el afamado guitarrista Yonatan Gat.

4. Kanaku y el Tigre

Hotel Selina (Alcanfores 465, Miraflores). Sábado, 6 p.m. Entradas en Joinnus.

La banda de indie folk nacional dará un concierto íntimo en el que interpretará gran parte de su repertorio en un formato nuevo. Se trata de una oportunidad única en la que el público podrá interactuar como nunca lo hizo con el grupo. Apúrate que la capacidad es limitada.

5. Branford Marsalis

Colegio Santa Úrsula (calle Santo Toribio 150, San Isidro). Martes 27, 8 p.m. Entradas en Teleticket.

Basta con escucharlo para saber que es una leyenda viva del jazz, pero para aquellos que no dan crédito a sus oídos, es bueno recordar que el saxofonista estadounidense tiene tres Grammy y diversos títulos honoríficos de importantes universidades alrededor del mundo. Un lujo.

6. Río

Concha acústica del Campo de Marte (Av. De la Peruanidad s/n, Jesús María). Sábado, 7 p.m. Entradas en Teleticket.

Después de 14 años de silencio discográfico, el grupo Río presenta "33", su nuevo disco. Al respecto, Chachi Galarza, guitarrista de la banda, afirma: "El no haber grabado discos nuevos no significa que no hayamos compuesto nada. Nunca dejamos de hacerlo, solo que estábamos decepcionados del mercado por la piratería y otros temas".

Galarza comenta que este show durará dos horas y media, y que tocarán temas que suelen ser parte de su repertorio usual, los hits de siempre y, por supuesto, el material nuevo.

7. Tchaikovski y Brahms

Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja). Mañana, 8 p.m. Entradas en Teleticket.

La Orquesta Sinfónica Nacional será dirigida por el maestro británico Stefan Asbury en una única presentación titulada “Dos testimonios musicales”. Se trata de un espectáculo de gala en el que se repasarán dos populares composiciones del maestro ruso Piotr Ilich Tchaikovski y del alemán Johannes Brahms. El repertorio de la noche estará compuesto por dos importantes piezas del romanticismo europeo: "Sueños de invierno" de Tchai-kovski y la "Sinfonía N° 1" de Brahms. Recital clásico imperdible.

8. Romeo Santos

​Estadio Nacional (Av. José Díaz s/n, Santa Beatriz). Jueves 29, desde las 9 p.m. Entradas en Teleticket.

El referente más importante de la bachata en la actualidad tomará el coloso de José Díaz para derrochar sensualidad y hacer vibrar y llorar a todas sus fanáticas. No faltarán sus temas más conocidos: desde el reciente hit "El farsante" o "Sobredosis" hasta sus canciones más clásicas, tales como "Propuesta indecente", "Enséñame a olvidar", "La diabla", "Hilito", entre otros éxitos que no dejan de sonar en las radios locales. El intérprete estadounidense promete una noche inolvidable.