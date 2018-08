Pamela Rodríguez regresa a los escenarios y prepara nuevo disco

Pamela Rodríguez confiesa que su vida está llena de desencuentros: hace más de un año que no sube a un escenario y experimentó un embarazo complicado. Ahora, por fin, siente ilusión de presentarse ante su público y cantar. "Me siento cansada hormonalmente porque he parido hace tres meses, pero estoy muy contenta de volver a cantar y darle pie a una nueva vida", comenta la cantante que hoy ofrecerá un recital íntimo, para tan solo 60 personas, en la sede de Microteatro de Barranco.

Durante su presentación de hoy, Rodríguez interpretará algunos de los temas de sus álbumes "Renacer" (2011) y "Fuerzas Armadas" (2017). Además, versionará algunas canciones que le encantan. "Se escuchará mucho a The Cure y Soda Stereo", adelanta.

ABRAZAR LA MATERNIDAD

Tras quedar embarazada de su segunda hija, Rodríguez reconoce que tuvo que disminuir su ritmo de trabajo. "Recibir la noticia fue pura alegría. Sin embargo, fue un proceso riesgoso. Aun así, todo ello me sirvió para reconocer fibras muy sensibles dentro de mí, como contemplar lo bello que es la vida", manifiesta.



No obstante las complicaciones de su estado, la cantante se mantuvo a la cabeza de su empresa de productos orgánicos La Sanahoria y compuso nuevo material en la intimidad de su hogar. "Este tiempo me sirvió para explorar nuevos repertorios y puedo decir que tengo material hecho que será parte de un nuevo EP, el cual espero lanzar a fines de este año".

Para Rodríguez, esta etapa es totalmente nueva y se distancia de lo que hasta ahora ha venido expresando en canciones como las que incluye su disco "Fuerzas armadas". "Ese es un disco muy destapado. Más allá de hablar de la sexualidad, el común denominador de esas canciones se enfoca en ser quién eres: soy una mujer libre, libre de sentir, de tener sexo, de hablar desde la experiencia y los sentimientos", responde.

La cantante acepta los desafíos que se le presentan en esta nueva etapa, pero asegura que su esencia se mantiene. Por ejemplo, en redes sociales, ella muestra su cotidianidad y no teme expresar su opinión.

Pamela Rodríguez - "Ligera Love" VIDEO

"No presto atención a las personas que no están en mi radar. Siempre te van a decir de todo, pero la conquista de la libertad no es con los demás, es con uno mismo", finaliza Rodríguez, quien después del recital de esta noche se alistará para su presentación junto a la célebre cantante española Concha Buika, el 14 de agosto en el Gran Teatro Nacional.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Microteatro.

Dirección: Jr. Batallón Ayacucho 271, Barranco.

Horario: hoy, 10 p.m. Ingreso libre.

Capacidad: 60 personas.