Roger Waters en Lima: el ex Pink Floyd fue retratado por El Comercio

Procedente de Chile, el avión que trajo a Roger Waters al Perú aterrizó cerca de las 3:30 a.m. el jueves 15 de noviembre. El músico de 75 años–quien ofrecerá un concierto este sábado a las 9 p.m. en el estadio Monumental– se hospeda en el Country Club Lima Hotel.

En este emblemático lugar, El Comercio se reunió con el ex Pink Floyd y le realizó una breve sesión de fotos.

Antes del segundo show que brindará en el Perú –el primero fue en el 2007–, el británico dialogará con el internacionalista Farid Kahhat en el "Encuentro en Perú con Roger Waters: palestinos y los derechos humanos".

En el conflicto entre Israel y Palestina, el cantante y multiinstrumentista defiende con ahínco al último país.

Este conversatorio organizado por el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) se llevará a cabo este viernes, a las 7 p.m., en el Club Unión Árabe Palestino. La actividad no es abierta al público, pero será transmitida por streaming.

PARTEAGUAS

El impresionante show del 2007 en el Perú de Roger Waters, de la gira The Dark Side of The Moon, marcó un antes y un después. El autor de "Another Brick in the Wall" nos puso en el mapa de los conciertos.

Ahora él regresa con la gira US+Them, en la que no faltan las críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a otras autoridades.