Royal Blood: locura, sudor y mucho rock sobre el escenario

Si de romper con el estereotipo sobre la frivolidad británica se trata, los músicos Mike Kerr y Ben Thatcher cumplen con su cometido: los ingleses forman parte del dúo de rock Royal Blood, quienes se encargarán de 'telonear' el concierto que el grupo The Killers ofrecerá hoy en Lima.

Los chistes, el sarcasmo y los comentarios poco convencionales fueron la constante durante la conversación vía telefónica desde Inglaterra, en la que la banda de Worthing formada en el 2013 adelantó a El Comercio detalles sobre su presentación.

A pesar de solo tener cinco años en la industria musical y haber lanzado dos discos hasta el momento ("Royal Blood" en el 2014 y "How Did We Get So Dark" el año pasado), el grupo ha logrado irse de gira con bandas de gran talla como los Artic Monkeys y, además, encontrar su propio sonido en una mezcla de blues, rock y rock de garaje, como ellos lo llaman.

"Estamos locos y tenemos geniales cortes de cabello, pero nuestra música es una mezcla entre un estornudo y sentir mariposas en el estómago", dice el bajista Mike Kerr. A lo que Thatcher (batería) agrega: "Te equivocas. Aunque solo somos dos en el escenario, nuestras canciones son como un volcán de pastel de cumpleaños a punto de estallar".

Y respecto a las críticas musicales que puedan recibir, la agrupación parece ir por el mismo camino: no tomárselas en serio. "Es terrible, nos hemos rendido. Sinceramente, ya no podemos soportarlo más. Me he convertido en una ruina emocional, así que creo que necesito ayuda", broma Thatcher. "¿Crees que tú puedas ayudarnos?", complementa entre carcajadas Kerr.

"No nos importa ganar reconocimientos. No vemos premios como los Grammy; las personas que hacen música ya son destacables. Lo demás son tonterías", finaliza Thatcher.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Jockey Club del Perú. Dirección: El Derby, Santia- go de Surco. Fecha: hoy a las 8 p.m. Entradas: desde S/149 en Teleticket.​