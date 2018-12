Todo comenzó en el Ritz. En la coctelería célebre del mítico hotel de Barcelona. La estética art déco de su ambiente era ideal para tocar el swing, género del jazz para escuchar vestido de gala a la hora del coctel. Frente a las más elegantes barras de la ciudad, ellos llevaban el ritmo de la velada con su repertorio de temas clásicos del jazz de los años 30 y 40. Con estas sesiones, sin proponérselo, fueron construyendo una identidad como banda, marcada por la seducción de intérpretes como Billie Holiday, Frank Sinatra o Ella Fitzgerald.

Para Saphie Wells, intérprete limeña que en el 2007 se mudó a la Ciudad Condal para estudiar en la Escuela Superior del Taller de Musics, la vida se encargó de reunirlos. Joan Subirats (saxo) es su pareja, y Alejandro García Granados (contrabajo) y Marc Massagué (guitarra) ya tocaban juntos por aquí y por allá. Como suele pasar en el jazz, donde la genialidad se basa en la improvisación, tras coincidir varias veces en los mismos escenarios, percibieron una química especial entre ellos. Y decidieron seguir tocando.

El año pasado saltaron a la fama en la península después de publicar su primer disco, que esforzadamente grabaron apelando al 'crowdfunding', financiación colectiva (o 'chanchita' como diríamos localmente), para financiar el proyecto. Meses después, cumplen una gira intensa por festivales en Moscú, La Rioja y Perpiñán, en Francia, además de terminar la grabación y mezclas de su segundo disco, dedicado al repertorio de Duke Ellington. En Lima de visita, se presentaron ayer en el Icpna de Miraflores y tocarán mañana en La Noche de Barranco.



Saphie Wells & The Swing Cats cantan "Do nothing to you hear from me" (VIDEO: El Comercio)

NO PASAN DE MODA

"Nuestra música es de una época y un lugar", enfatiza Marc Massagué. Seamos exactos, habla de los años 30 y 40, la época de oro del jazz clásico y sus voces más cálidas y melodiosas. ¿Por qué aquellos tiempos siguen siendo un refugio para los actuales melómanos? ¿Por qué no pasa de moda?



Para Alejandro García Granados, es fácil responder: porque es música de gran calidad. "De hecho, lo que nosotros hacemos era el pop de aquella época, lo que consumían las masas. Y ha perdurado y perdurará. Lo mismo pasa con la música de los años 70, la música disco o el 'Thriller' de Michael Jackson, casualmente producido por el maestro Quincy Jones, quien también trabajara con Frank Sinatra y Duke Ellington", explica. Una demostración que la música que perdura trasciende los géneros.



Massagué tiene una teoría complementaria. En tiempos de obsesión tecnológica como los actuales, la gente busca también desconectarse y volver a la intimidad de la música acústica como el jazz y, especialmente, el swing. "El género está teniendo actualmente un increíble tirón global. Fuimos a Moscú y allí la gente 'flipaba' con ese estilo. Hablamos de una música muy básica, muy sencilla y alegre, lejos del sampler y la programación", explica.



Saphie Wells & The Swing Cats cantan "I can't believe that you are in love with me" (VIDEO: El Comercio)