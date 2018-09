Thalía explica cómo nació el video viral #ThalíaChallenge

Un video viral le ha devuelto la vigencia a la cantante mexicana Thalía. El #ThalíaChallenge es un éxito en las redes sociales, y ha puesto en vitrina a la artista, que casi 40 años de actividad artística.

En una entrevista exclusiva con El Comercio, la estrella más famosa de los culebrones mexicanos, contó cómo nació el viral que hoy es imitado en todo el mundo.

"El mensaje que se hizo viral en mi página de Facebook es uno de los cientos de miles de mensajes que vengo mandando desde hace muchos años atrás, donde por primera vez yo saque mi Thalía.com… No había Instagram, Facebook ni Twitter… No había nada. Siempre he estado en contacto directo con mi gente, con mi tribu. Mi sentido del humor es algo que ya conocen y saben que es algo oscuro [risas]", comentó en una entrevista telefónica.

Thalía señala que el video conectó con el público por varios factores: "Tenía un vestido muy llamativo que me invitó a moverme y hacer eso del 'Tikitiki' [risas]. Eso, sumado al atardecer, la alegría de que en ese momento mi canción “No me acuerdo” ya rebasaba las 200 millones de reproducciones. Fue un video con alegría y eso fue lo que llamó tanto la atención, se hizo viral por eso", añadió.

