Brandon Flowers de The Killers: "Creo que sonamos mejor que nunca"

Un megahit suele arrastrar un debate sobre sus significados. Esto pasa con "Human", el himno pop de The Killers. Parte de sus letras reza: "Are We Human or Are We Dancer?". Abundan las interpretaciones sobre esta lírica escrita por su vocalista y compositor Brandon Flowers.

Varios consideran que la letra abre un horizonte filosófico. Otros creen que es un mero juego fonético y que no dice nada. Algunos no entienden por qué Flowers canta "dancer" y no "dancers". Hasta que el músico tuvo que esclarecer sus influencias para detener la bola de nieve. Flowers mencionó la lectura de un libro del periodista y escritor estadounidense Hunter S. Thompson, en el que este afirmaba que "estamos criando una generación de bailarines", con todas las lecturas sociales que esta frase trae consigo. En cuanto a "dancer", esto obedece a la gozosa arbitrariedad individual: a Flowers simplemente le dio la gana de poner esta palabra en singular.

Otras influencias han impulsado a The Killers a consolidar un lenguaje propio: el electro-pop de New Order o Duran Duran, el retrato del Estados Unidos menos glamoroso en el rock de Bruce Springsteen, la educación en la fe mormona de Brandon Flowers, las emociones y el fatalismo vital en el glorioso pospunk y rockabilly de The Smiths, la vanguardia espiritual de U2 o las líricas que persiguen algo más allá de lo mundano. The Killers apunta a la perdurabilidad del pop y el rock.El cuarteto volverá al Perú para ofrecer un concierto en el Jockey Club del Perú el 27 de marzo. Antes de su arribo, Flowers charló con El Comercio por teléfono durante 5 minutos.

SONIDOS CON SENTIDO

​ Sobre el último disco de The Killers, "Wonderful Wonderful" (2017), se le consulta a Flowers sobre el origen de una canción como "Tyson vs. Douglas", inspirada en la pelea entre los boxeadores Mike Tyson y Buster Douglas, en la que el primero fue noqueado. El músico rememora: "Vi la pelea en la casa de un amigo. Yo era un niño. Vi a Tyson caer y sentí que eso no debió haber sucedido. Sentí que algo cambió".

"Tyson Vs Douglas" de The Killers. (Fuente: YouTube)

La letra de este tema esboza el fin de la inocencia. Su lírica afirma: "Porque cuando lo vi caer, sentí que alguien me mintió". Flowers complementa: "Quise capturar la energía de ese momento crucial de la niñez, de alguien que no quiere caer".Y un tema de este disco como "Some Kind of Love" fue coescrito por Brian Eno, el mítico productor y estratega de David Bowie, U2 y Talking Heads. Sobre su participación, Flowers comenta: "Él es alguien que le dio forma a la música a lo largo de la historia. Fue un honor haber trabajado con él. Fue como haber cerrado el círculo. Es probablemente el momento más tierno del álbum".

"Some Kind of Love" recurre al rescate vital mediante el apego a lo esencial y lo hogareño que pone en pausa a la errancia. En ella Flowers canta: "Te necesitamos en casa. Ya no hay mucho más para ver".

Sobre su próximo show en Lima, el vocalista señala: "Llevamos más de 15 años de gira, pero nos sentimos bien. Creo que sonamos mejor que nunca".

Discografía selecta: Tres hitos de The Killers



1. "Sam's town" (2006)

"Read My Mind" es su himno. Cuenta con el aporte de Flood, productor de U2 y Depeche Mode.



2. "DAY & age" (2008)

Nuevos temas reflexivos para llenar estadios. Su buque insignia se llama "Human".



3. "Wonderful Wonderful" (2017)

Memorias de la niñez, el amor y la indagación existencial son parte del álbum.