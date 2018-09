Aunque han pasado siete años desde que Martina Stoessel –conocida artísticamente como Tini– se convirtió en una estrella internacional tras el estreno de la serie de Disney "Violetta", la artista argentina asegura que recién hoy está asimilando el huracán por el que pasó en ese entonces.

"Puedo decir que no fui consciente del éxito. Lo viví como algo natural, producto del trabajo de gente que me ayudó a ser alguien profesional y respetuosa del público que iba a vernos. Ahora que estoy iniciando mi carrera como solista y recuerdo la cantidad de estadios que llenábamos, me doy cuenta de la dimensión del fenómeno", cuenta la cantante de 21 años.



Ese proceso ayudó a que Stoessel pueda madurar con mayor rapidez. Ella resalta que le permitió ver con claridad la importancia de su papel en la industria, pues este tipo de oportunidades no les llegan a todos. "Es cierto. Fue un camino diferente al de la mayoría de las chicas de mi edad: dejé el colegio, estudié a distancia y por momentos pasaba mucho tiempo sin ver a mis amigas o sin dormir en mi cama, pero también aprendí que era el camino que quería recorrer. Aprendí que la distancia no es un obstáculo, que mis amigas siguen siendo las mismas que me acompañan desde los 3 años y que la familia es fundamental para el desarrollo de cualquier persona. El mayor éxito que uno puede alcanzar es la construcción de los verdaderos afectos", anota.



TRAZA SU PROPIO CAMINO

A pesar de sus 21 años, la intérprete de temas como "Great Escape" (2016) y "Te quiero más" (2017) ha logrado acumular diversos reconocimientos que comprueban su impacto en la industria.



Actualmente, no solo se encuentra preparando los últimos detalles de su segundo disco como solista "Quiero volver" –cuyo videoclip, en colaboración con el colombiano Sebastián Yatra, supera las 30 millones de visitas a un mes de su lanzamiento–, sino que en julio terminó de filmar una película con Jackie Chang en Shanghái y Praga, tiene dos proyectos cinematográficos para el 2019 e incursionó en la industria de la perfumería junto con la diseñadora madrileña Ágatha Ruiz de la Prada (para su línea Love).



La lista podría seguir, pero ella intenta mantenerse realista, pues tiene claro que en este trabajo un día estás en la cima y al siguiente todo puede cambiar. "No es bueno hablar de las virtudes propias, pero podría decirte que una mía es tratar de ser una persona agradecida por todo lo que la vida me regaló. Un defecto es intentar que todo salga perfecto. [...] Hoy le estoy poniendo más energía a mi carrera como cantante, pero eso no quiere decir que no ame actuar", finaliza.