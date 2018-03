Los Truchas: inyección tropical a la vena

Pescar es más que el acto de atrapar peces en el agua. Dependiendo de cómo se use, en el argot popular esta palabra puede hacer referencia a entender una idea, sorprender a alguien in fraganti o contraer un resfrío. La banda nacional Los Truchas la usa de otra manera en el título de su EP debut "Déjame pescarte": ellos hablan del 'gileo', del éxito y del fracaso respecto al interés romántico de turno.

Así lo demuestran las seis canciones que son parte de esta producción que transita entre el rock y la chicha, y que actualmente está disponible en Spotify. En "A mi costado", por ejemplo, se escucha: "Confieso que la ansiedad se me ha disparado. De pronto, cada día más obsesionado y sueño con incrustarme en tu corazón. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo llamo tu atención? Si supieras cómo espero la ocasión [...] Nada, no me sueltas nada". Los Truchas aprovechan y también le cantan a una vida sin preocupaciones. Para muestra está "Viernes": "Voy a gastarme el sueldo completo. Yo quiero vivir mi momento. Termina mi viernes: ¡qué libre me siento! Hoy quiero con todas, estoy muy hambriento. Brindemos, amigos, hoy sí me amanezco".

—Pura energía—

Musicalmente, Los Truchas han autodenominado su estilo como "chicha en esteroides". Juan Carlos González, vocalista de la banda, lo explica: "Queríamos tomar la chicha convencional y fusionarla con otros géneros para darle más energía. Al inicio la combinamos con un rock fuerte y riffs pesados y luego hicimos lo mismo con el funk y la salsa. Con ello hemos logrado hacerla más agresiva y, en broma, la llamamos así".

Las letras de "Déjame pescarte" son románticas, aunque Los Truchas toma distancia para no llegar a saturar. Prefieren, en cambio, la fiesta y desfachatez, tal como cantan en "Somos", tema que da voz a un muchacho al que le gusta su mejor amiga: "Yo sé que no soy tu destino, pero podríamos pasarla bien".