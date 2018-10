Vance Joy: un talento australiano del indie folk en Lima

Es extraña e impredecible la forma en que llega la fama. Al australiano James Gabriel Wanderson Keogh, por ejemplo, antes de llamarse Vance Joy le gustaba patear las pelotas ovoides con las que se juega el fútbol australiano (un juego parecido al rugby, pero no igual). De hecho, era un deportista prometedor que intentaba combinar sus dos aficiones: el juego y la música. Pero el éxito le llegó por la segunda de estas vías.

"Después de grabar 'Riptide', todo se volvió muy cargado y empezó a despegar. Yo aún amo el deporte, pero creo que ya había llegado a mi pico", responde a El Comercio el cantautor de 30 años. Por “Riptide” se refiere a la más sonada de todas sus canciones. Un hit que se coló en las radios de su país, se usó en comerciales, traspasó fronteras y lo condujo incluso a ser telonero de una superestrella como Taylor Swift. La propia cantante estadounidense grabó un cover del pegajoso tema.

Y aunque "Riptide" sigue siendo su tema emblema, Joy ya suma dos discos de estudio ("Dream Your Life Away", del 2014, y "Nation Of Two", de este año) y asegura que no se duerme en sus laureles. Jura que no quiere seguir la maldición de los 'one-hit wonder'. "Siento cada canción como un regalo. Si vas a buscar que tu canción logre algo en particular, puedes complicar todo el proceso de composición. Por eso solo me enfoco en escribir bien, con buenas melodías, y seguir el camino que cada tema debe seguir", asegura.

SONIDO ACTUAL

Bebiendo de influencias tan dispares como Lynyrd Skynyrd y Green Day, el curioso Joy ha sabido aterrizar su fórmula en las relajadas aguas del indie folk. Un género que coge un poco de todo (el regusto por lo vintage, la excentricidad hipster, las letras que no se deciden entre la profundidad y la ligereza) y que conecta muy bien con un público ‘millennial’ al que no le incomoda la levedad. Afuera lo abanderan bandas notables como Fleet Foxes y otras menos logradas como Mumford & Sons. Y el plano local tampoco ha escapado a la ecuación, con representantes como We The Lion, Kanaku y el Tigre o Ves Tal Vez. El ukelele no falla.



Aun así, se puede rastrear en Vance Joy a un letrista de esmero. No es gratuito que nos cite como una inspiración para su último disco a "Between Them", libro de memorias del gran escritor estadounidense Richard Ford.

Sobre el concierto que ofrecerá mañana en Lima, asegura que no se distancia demasiado de su sonido de estudio, pero que la sorpresa estará en algunas variaciones y hasta un cover. Su vibra se presta para el ambiente en vivo. Vale la pena asomarse.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Centro de Convenciones de Barranco.

Dirección: República de Panamá 220, Barranco.

Fecha: mañana miércoles 3 de octubre, 8 p.m.

Entradas: Joinnus.com.