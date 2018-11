Veltrac Music Festival: así se gesta el evento de música indie que cierra el año

Es lo más parecido que tenemos a un festival internacional de artistas plenamente vigentes y de una curaduría coherente. El Veltrac Music Festival (VMF) que celebrará su primera edición este jueves alista un 'lineup' que se desplegará en tres zonas del Parque de la Exposición: el escenario principal por el que desfilarán Barbagallo, el indie rock femenino de Warpaint, la fuerza de los argentinos Babasónicos y la psicodelia de MGMT; la zona nacional, que juntará a Tourista, Resplandor, Cementerio Inocentes y City Woods; y un sótano electrónico que vibrará con los ritmos de Dengue Dengue Dengue, Matías Aguayo, Neon Dominik, Aristidez y Lara Nuh.

Seguidilla de shows que irá desde las 7 de la noche hasta casi las 3 de la madrugada del día siguiente y que, como puede verse, le rehúye a los refritos que suelen abundar en festivales de su tipo. "Apostamos por un movimiento de música independiente que, si bien no es tan masivo, en el resto del mundo viene creciendo notablemente. Es una tendencia de consumo musical distinta, no de la radio popular, sino del streaming", afirma Pepe Velásquez, director de Veltrac, que desde hace ocho años se ha encargado de traer al Perú a notables inesperados espectáculos como los de Belle and Sebastian, Tame Impala, The Drums, Slowdive, Cat Power, Foster the People y otros más.

"Es un nicho pequeño y difícil, pero con el pasar de los años hemos conseguido que vuelva sostenible y rentable", agrega Velásquez, quien no rechaza los megaconciertos de grandes clásicos –léase Paul McCartney o Fito Páez, Judas Priest o Los Enanitos Verdes–, pero sí marca distancia con esa apuesta. "Tarde o temprano la gente se va a poner al día musicalmente".

LO QUE SE VIENE

Aprovechando la temporada de festivales en la región –como el Personal Fest de Argentina o el Primavera Fauna de Chile–, el VMF absorbe a algunos de los actos estelares de dichos eventos, pero entiende su lugar dentro de ese escenario. Velásquez lo explica: "Lo que ocurre muchas veces es que existe desinformación en la gente. Un Lollapalooza, con todo su despliegue, no es necesariamente lo que nos toca en el Perú, ni geográfica ni cultural ni económicamente. No es eso lo que deberíamos ambicionar, sino algo más amoldado a la talla de nuestro país y que, poco a poco, vaya creciendo a la par de lo que la demanda nos permita".



La neozelandesa Lorde, que paseará su potente voz por los festivales vecinos, es una de las figuras que pudo llegar a Lima, pero que una serie de variables lo impidió. Aun así, este primer festival de Veltrac avanza con una serie de innovaciones como los ya mencionados escenarios múltiples o el ‘side show’ que preparan con la banda estadounidense Deerhunter para el 14 de este mes. Para el 2019 ya anuncia un calendario de conciertos casi confirmados con artistas que rotan por los festivales sudamericanos de marzo y abril, así como los de su serie Indiegentes (shows más reducidos, para entre 1.500 y 2.000 personas). Y, desde luego, una segunda edición del VMF para seguir refrescando el panorama.

MÁS INFORMACIÓN

Veltrac Music Festival

Lugar: Parque de la Exposición (Av. 28 de Julio s/n, Lima).

Fecha: jueves 8 de noviembre, 7 p.m.

Entradas: Joinnus.com.