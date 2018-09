Vicente García: el sabor dominicano llega a Lima

Cuando Vicente Luis García Guillén –conocido artísticamente como Vicente García– recuerda sus inicios como artista en solitario, describe el proceso como "inseguridad sumado a una curva de aprendizajes". El dominicano, quien comenzó en la industria musical en el 2002 con la banda Calor Urbano, se presentará en Lima este 27 de octubre como parte del Mastercard Music Sessions junto a Juan Luis Guerra.

La decisión de García de abandonar el grupo estuvo relacionada con la inquietud de explorar la cultura de su país. "Quería probar la bachata, el bolero, el chachachá. [...] Con esa inseguridad [de dejar el grupo] también venía la ilusión de plasmar con transparencia lo que sentía. Comencé a trabajar canciones que no eran tan genéricas. No tenía claro lo que quería hacer, solo seguí mis instintos", explica el intérprete de temas como "Mi balcón" (2011) y "Te soñé" (2012), cuyos videoclips superan los 100 millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, ese es un factor que no captura la atención del cantante. "Eso me da licencia para poder probar y escribir de otras cosas, pero no es una disciplina que tengo. Prefiero que me sorprendan [las visitas] 6 o 7 meses desde la última vez que vi los videos", asegura.

El sonido del dominicano no encaja en un solo género. De hecho, él prefiere dejar que la música fluya y no ser catalogado con un solo ritmo. "En la música, me gusta sentirme como un actor que encarna diferente papeles. Colecciono discos y siempre estoy buscando grabaciones de antropólogos y musicólogos. Eso fomenta mi curiosidad y las ganas de experimentar", afirma García.

APUESTA POR LA TRADICIÓN

Con 34 años, García ha logrado ganarse su lugar en la industria. Además de dos álbumes de estudio –"Melodrama" (2011) y "A la mar" (2016)–, el artista suma tres estatuillas del Latin Grammy en su colección. Y como representante de la música latina, él confiesa que tiene una mirada parcializada respecto al éxito de sus colegas: "Me gusta mucho lo que suena hoy, pero me apena que se pierda toda la variedad musical de los latinos y que nos enfoquemos en un solo ritmo como el reguetón. Ese es un lado de la industria que se ha quedado estancado. Sería interesante que el mundo de la música 'mainstream' empiece a comunicarse con la cultura y el folclor", finaliza el intérprete.



MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Jockey Club del Perú.

Dirección: avenida El Derby s/n - Santiago de Surco.

Fecha: sábado 27 de octubre a las 8:30 p.m.

Entradas: Teleticket.