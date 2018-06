We The Lion da detalles del lanzamiento de segundo disco

La avalancha publicitaria de una empresa de telecomunicaciones fue la responsable de que We The Lion se volviera tan popular. La afirmación no es exagerada: Luis Buckley, quien toca el ukelele en la banda nacional, piensa de la misma manera. En un medio en el que tener exposición depende más de las redes sociales que de los medios tradicionales, colocar su música en un spot televisivo de alta rotación fue muy redituable. "Es totalmente cierto. De hecho, cuando salió el spot en octubre del 2016 nosotros ni siquiera habíamos lanzado el disco ni existíamos en redes sociales. Teníamos planeado publicar el álbum en marzo, pero esta situación nos apuró. Cuando ya estuvimos ordenados, intentamos que la gente nos asociara a nuestra canción 'Found Love' y empezamos a tocar en todos los lugares posibles para demostrar que teníamos más repertorio. Así nos pasamos todo el 2017", comenta el músico.

Buckley sabe que el grupo ha logrado sortear con éxito la dificultad de hacerse oír por miles de personas, pero también entiende que lo complicado es seguir en la cima. Por eso están decididos a publicar pronto su nuevo disco. Si su álbum debut "Violet" (que ganó el premio Luces a mejor disco de rock/pop) les tomó tres años de trabajo, calculan que el próximo solo les tomará uno y que estará disponible entre finales de este año e inicios del siguiente. "Las composiciones ya están listas y desde el mes pasado las estamos produciendo para encontrar el sonido que las una. Todavía no tenemos un nombre para el disco, pero sí tenemos claro que al mismo estilo de 'Violet', vamos a contar una historia. Esta vez apostamos por un disco más largo, uno de 18 canciones, lo que nos permitirá profundizar en las personalidades de los personajes y las emociones que viven", explica.

ZANJAR LA POLÉMICA

Y así como "Violet", el nuevo disco de We The Lion también será en inglés, recurso que para cierto público conservador todavía es motivo de críticas, sobre todo en épocas como la actual, en las que el orgullo patriotero bulle por la fiebre mundialista. Se trata, sin embargo, de una discusión que ya debería estar zanjada. Músicos de renombre como la cantautora española Concha Buika han declarado al respecto. "Canto en varios idiomas porque quiero y porque puedo. Las lenguas no deben ser barreras para nada", dijo hace unos días a El Comercio.



De forma similar opina Buckley. "Ahora uno escucha canciones en inglés que tienen versos en francés, y por ahí entra un rapero que canta en español. Hay mucha libertad porque lo que importa es expresar lo que uno siente. Nosotros hicimos el disco respetando nuestros gustos y, particularmente, el inglés es lo que hemos escuchado toda nuestra vida. Es verdad que cuando lanzamos el álbum sentimos un poco de temor de recibir ese tipo de críticas, pero la experiencia ha sido positiva. La gente incluso vio que podía ser una oportunidad para que nos escuchen en otras partes del mundo. El público lo recibió de forma muy positiva", sentencia.

DATO

El próximo concierto de We The Lion será el jueves 28 en el Sargento Pimienta (Av. Bolognesi 757, Barranco). Las entradas están disponibles en Joinnus.com.



Luego de esa presentación, la banda partirá a España, país en el que paseará su música por varias ciudades.



TAMBIÉN CANTAN EN INGLÉS

​Emergency Blanket

Este grupo siempre se sintió cómodo al componer en inglés y español, licencia que se reflejó en "Combi+Nation" (2008), disco en el que no solo desarrollaron su clásico hard rock sino que jugaron con ritmos como el landó.

(Foto: USI)

Plug Plug

Las sonoridades de los acordes distorsionados, sumados a una voz desgarrada que cantaba en 'espanglish', hizo de la banda peruana de post punk y post hardcore una de las propuestas más interesantes de la escena local.

(Foto: El Comercio)

Cristina Valentina

Dueña de una potente voz con alma soul y de asombrosa coloratura, la cantante llamó la atención con su álbum debut "All I Know" (2014), cuyas composiciones fueron trabajadas en inglés.