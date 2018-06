Gloria Trevi: "Lo mejor está por venir. Les va a doler, pero les va a gustar"

Del otro lado del teléfono, Gloria Trevi conversa con El Comercio eufórica. Dice que recibir una llamada desde el Perú la emociona por la enorme fanaticada que tiene en este país, y la gran acogida que le han dado a "Que me duela", nueva canción que lanzó el último viernes en las plataformas de streaming. A estas alturas, el tema ya supera las dos millones de reproducciones en YouTube y se mantiene en primer lugar en la lista de iTunes.

"Es una canción que guarda un mensaje sincero, sin hipocresías. Se trata de atrevernos a confesar lo que sentimos a alguien que nos encanta; porque si no arriesgamos, no ganamos", confiesa la diva mexicana.

En la imagen promocional de "Que me duela", Trevi posa al lado de un lobo. "Con ello trato de decir que tengo el control y que puedan percibir mi adrenalina", manifiesta sobre esta primera canción del que será su próximo disco, que estará disponible a fin de año.

TODOS LA MIRAN

Este 2018, Trevi fue la única mujer seleccionada para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Sobre su selección, considera que en el mundo todavía persiste la desigualdad de género. "Las mujeres sufrimos discriminación, crímenes de odio y abusos. Probablemente existió una Beethoven, pero no tuvo la oportunidad de darse a conocer. Ahora estamos cambiando un poco las cosas porque recuperamos el camino que se nos ha dejado", afirma.

Sobre el movimiento #MeToo, Trevi señala que cobra fuerza en México, pero también le recuerda sus años gloriosos en los 90, cuando recién se abría camino en la industria musical. "Me enfrenté a muchos tabúes. No era mi intención sacudir de esa forma a la sociedad, pero quería que me quisieran y quería llamar la atención para que me escucharan. Ayudé a cambiar mucho la forma en que las mujeres se paraban sobre el escenario. Puedo decir que cambié muchas mentalidades", sostiene.

Si bien su vida ha dado muchos giros y ha estado inmersa en varios conflictos, como cuando estuvo en prisión durante dos años, acusada de abuso de menores, la mexicana cuenta que está dispuesta a contar su verdad en la televisión.

"Estamos en conversaciones con diversas productoras para lanzar mi serie, que va a tocar varios puntos sensibles, sobre todo cómo los medios de comunicación manipulan la información", comenta. Su versión servirá como respuesta a "Gloria" (2014), el filme sobre su vida dirigido por Christian Keller, en el que Trevi asegura que no se profundizó en los hechos reales como debió ser.

Aunque Gloria Trevi tiene pensados diversos proyectos para este 2018, confía en que los años que vienen serán aún mejores. "Yo no siento que mi mejor momento está en el pasado, sino en el futuro. Es bonito ser considerada la artista mexicana más taquillera de la historia, pero no diría que este es mi año. Lo mejor está por venir. Prepárense: les va a doler, pero les va a gustar", finaliza.