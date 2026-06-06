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Además, el Gobierno argentino comunicó que sus restos no serían velados en el Congreso | Foto: Instagram (@indiosolarioficial)
Además, el Gobierno argentino comunicó que sus restos no serían velados en el Congreso | Foto: Instagram (@indiosolarioficial)
Por Agencia EFE

Carlos ‘Indio’ Solari, el poeta de masas del rock argentino, murió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico ocurrido mientras se sumergía en la piscina climatizada de su casa, según informó la Fiscalía General de Morón tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia.

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