Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La despedida pública del músico argentino reunió a más de medio millón de personas en Argentina. (Foto: Tomas Cuesta / AFP)
La despedida pública del músico argentino reunió a más de medio millón de personas en Argentina. (Foto: Tomas Cuesta / AFP)
Por Agencia EFE

Más de 500.000 personas participaron en la despedida pública del músico argentino Carlos ‘Indio’ Solari, en una ceremonia que concluyó en la madrugada de este lunes tras cerca de 19 horas ininterrumpidas de velatorio en la localidad de Avellaneda, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.