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Indio Solari murió: el fatídico “pogo más grande de la historia” donde participaron 350.000 personas. (Foto: BBC)
Indio Solari murió: el fatídico “pogo más grande de la historia” donde participaron 350.000 personas. (Foto: BBC)
Por Redacción EC

El lunes 5 de junio de 2026 se confirmó el fallecimiento de Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con 77 años, el icono del rock argentino, deja un vacío en su familia y fanáticos. Ante su partida, se han recordado diversos pasajes de su vida, entre ellos, su fatídica despedida de los escenarios con un concierto que quedó marcado por la tragedia.

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