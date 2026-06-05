El lunes 5 de junio de 2026 se confirmó el fallecimiento de Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con 77 años, el icono del rock argentino, deja un vacío en su familia y fanáticos. Ante su partida, se han recordado diversos pasajes de su vida, entre ellos, su fatídica despedida de los escenarios con un concierto que quedó marcado por la tragedia.

Uno de los momentos que marcó su carrera fue justamente el final de la misma, en su despedida de los escenarios el 11 de marzo de 2017 en La Colmena de Olavarría, Argentina. Esta presentación reunió a más de 300 mil personas y, lamentablemente, terminó en tragedia por una avalancha humana que causó la muerte de dos asistentes y dejó a varios heridos.

El concierto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, donde Solari fue líder, fue uno de los eventos musicales más grandes de la historia del rock argentino. La expectativa era grande, ya que el cantante había confirmado públicamente que sufría de Parkinson, por lo que muchos de sus fanáticos especulaban que sería el último show que ofrecía.

Falleció el Indio Solari, leyenda absoluta del Rock Argentino y en toda América.

Nos entregó el pogo más grande del mundo y jamás podrá ser superado.

Descansa Maestro. pic.twitter.com/IYT617LyZ4 — Rata Cerrista (@RataCerrista) June 5, 2026

El concierto comenzó con un recinto totalmente lleno. Solari salió al escenario junto a su banda e inició el show con el tema “Barbazul versus el amor letal”. Los fanáticos respondieron con algarabía y hasta iniciaron un clásico ‘pogo’. A los 20 minutos de iniciado el concierto, el cantante mostró su preocupación al ver al público: “¡Cómo puede ser que nadie sepa qué está pasando ahí!”.

“Hay alguien desmayado, ¿qué es lo que está pasado ahí? ¡Hay gente en el piso, por favor! Hay mucha gente, hay que tener mucho cuidado. Levántenlos por favor. Si siguen empujando así, no vamos a poder terminar el show”, dijo Solari como primera advertencia desde el escenario.

El concierto continúo; no obstante, la intensidad de los fanáticos llegó en el cierre del show, cuando Solari interpretó el clásico “Ji Ji Ji”. Fue en ese instante que los miles de asistentes dieron vida al “pogo más grande de la historia”, un fenómeno masivo que quedó registrado en la memoria colectiva del rock. Y que, lamentablemente, terminó en tragedia.

Indio Solari murió: el fatídico “pogo más grande de la historia” donde participaron 350.000 personas. (Foto: Andres Aronuxet / Noticias Argentinas / AFP)

La avalancha humana tuvo como saldo la muerte de dos personas: Javier León, de 42 años, y Juan Francisco Bulacio de 36. Además, se reportaron varios heridos a causa del desorden que se generó.

Luego de la tragedia, el Indio Solari no volvió a subir a un escenario para dar un concierto en vivo. A partir de esa fecha y por su enfermedad, el cantante se dedicó a su estudio de grabación, limitando sus apariciones artísticas únicamente en transmisiones virtuales hasta su muerte este 5 de junio.