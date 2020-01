Se inicia el 28° Festival Internacional de Guitarra en el Icpna

La madera, la forma, el alma de su sonido. Hay algo en ese instrumento que enamora. El desaparecido B.B. King mantenía con su guitarra Lucille una relación romántica, y varias veces habló sobre el flechazo que sufrió por aquella criatura de seis cuerdas. “Lucille me sacó de la plantación y me dio la fama; cuando me pierdo, solo y en ruta, ella me habla. A veces la oigo llorar. Y nadie me canta como ella”, decía.

Llegar al año 28 de un festival nos habla también de ese amor incondicional por el instrumento. Convertido en uno de los eventos musicales más emblemáticos de Lima y uno de los más longevos de la región, el Festival Internacional de Guitarra organizado por el Icpna presenta en su auditorio miraflorino (Av. Angamos Oeste 120 ) un especial repertorio interpretado por músicos provenientes de diez países: Brasil, Chile, Eslovaquia, Estados Unidos, Italia, México, Paraguay, Venezuela, Uruguay y el Perú.

INVITADOS A LA FIESTA

Del lunes 13 al sábado 18 de marzo, el festival presenta un cartel de lujo. Su noche inaugural cuenta con la presentación del norteamericano Norman Ruiz, quien ha tocado junto a los más apreciados grupos de música clásica del medio oeste estadounidense. Al día siguiente, es el turno del paraguayo Rodrigo Benítez, concertista que ha participado en diversos festivales en América Latina. La noche del martes también se presentará la eslovaca Miriam Rodríguez Brüllová, quien incluye en su repertorio clásico su pasión por la guitarra flamenca.

El miércoles, luego de la participación del guitarrista brasileño Humberto Amorim, tomará la posta el dúo formado por la uruguaya Maria Haro, con un repertorio que incluye temas desde Bach hasta Villa-Lobos, y la brasileña Vera de Andrade, experta en canción popular brasileña. Al día siguiente, suben al escenario el mexicano Arturo Ramírez y el venezolano Luis Quintero, quien destaca como el único latinoamericano egresado de la Cátedra de Posgrado de Guitarra de la Juilliard School of Music de Nueva York.

El italiano Simone Iannarelli, quien llega el viernes 17, es considerado uno de los más influyentes músicos de la nueva generación. En su personalísimo lenguaje, fusiona el neoclasicismo, el minimalismo, el posromanticismo y el jazz. Finalmente, el último solista en llegar a nuestra ciudad será el chileno Romilio Orellana, aplaudido intérprete de guitarra clásica, quien cuenta entre sus más recientes logros una exitosa intervención en Londres en el estreno mundial de la obra “Liederkoncert”, del compositor italiano Ángelo Gilardino, junto al guitarrista italiano Sante Tursi con la English Chamber Orchestra en el Royal Festival Hall.

En eso se convierte un festival de 28 años: en una cita de amantes de la guitarra.

IMPRESCINDIBLES

Dos maestros en la inauguración El estadounidense Norman Ruiz (en la foto), maestro de la guitarra clásica de la Orquesta Sinfónica de Chicago, es el responsable de abrir el festival. Lo seguirá el peruano Ricardo Villanueva, quien regresa de su gira europea. icpna de miraflores Lunes 13, 7:30 p.m. Entradas: S/30 y S/20.

Humberto Amorim, el joven profesor La tradición de la guitarra brasileña se hace presente con Humberto Amorim, quien, con 28 años, es el profesor más joven de la Universidad Federal de Río de Janeiro. icpna de miraflores Miércoles 15. 7:30 p.m. Entradas: S/30 y S/20.

Fin de fiesta Con el espectáculo “Noche de guitarras del mundo”, el festival termina su fiesta reuniendo a todos los participantes nacionales y extranjeros en una cita imperdible. El grupo Veritas Guitar Quintet, quinteto oficial de guitarras de la Universidad de San Martín de Porres, es el invitado especial. icpna de miraflores Sábado 18. 7:30 p.m. Entradas: S/50.

