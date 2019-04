Alejandro Sanz suspende su gira promocional de “El Disco” tras ser hospitalizado por neumonía | FOTOS

El cantante español Alejandro Sanz se ha visto obligado a suspender temporalmente la gira promocional de su nueva producción llamada “El Disco”, álbum que saldrá a la venta este viernes, debido a que fue hospitalizado por una neumonía.

Según reveló el cantante a través de sus redes sociales, en especial en Instagram, “en unos días” estará “al 100% recuperado” para regresar a los escenarios.

“Ganas es la mejor palabra que define ‘El Disco’, ganas de enseñarles lo que él ha extraído de mí y yo de él. Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra suya empujándome a crear lo que el viernes dejará de ser mío para ser solo de ustedes. Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de ‘El Disco’, los medios, mis fans me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado”, manifestó el músico en su extenso mensaje.

Sin embargo, el intérprete de “Corazón partío” y “Amiga Mía” dijo que solo hará falta unos días de descanso para recuperarse y seguir adelante con sus presentaciones musicales.

“Es cuestión de días, pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas hasta rendir el 1000% en la gira y que entiendan por qué este disco se llama ‘El Disco’. Los quiero”, agregó en Instagram.

El nuevo álbum de Alejandro Sanz contará con algunas colaboraciones como “Back in the city” con el reguetonero Nicky Jam, y “Mi sonrisa favorita” con Camila Cabello.