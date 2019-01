Ariana Grande revela la lista de canciones de su próximo álbum

Ariana Grande anunció vía Twitter que lanzaría el viernes 25 la portada de su disco y la lista de canciones, además de que en esa fecha sus fans podrían comprar su álbum por preventa.

Sin embargo, a través de Instagram la cantante decidió dar una sorpresa a sus seguidores anunciando el listado de canciones de su quinto disco “Thank U, Next”.

“Imagine”, “7 Rings” y “Thank U, Next”, los tres singles lanzados anteriormente, forman parte de las 12 canciones del álbum de Ariana Grande.

La canción que más ha llamado la atención ha sido la número doce y se debe al título “Break up with your girlfriend, i’m bored” (“Rompe con tu novia, estoy aburrida”).

Ariana Grande además ha confirmado que el 8 de febrero saldrá al mercado su nuevo disco, ya que ese fue el título de su publicación en Instagram que ya ha alcanzado más de 900 mil ‘likes’.



Esta es la lista de canciones:

1. "Imagine"

2. "Needy"

3. "NASA"

4. "Bloodline"

5. "Fake Smile"

6. "Bad Idea"

7. "Make Up"

8. "Ghostin"

9. "In My Head"

10. "7 anillos"

11. "Gracias a U, siguiente"

12. "Rompe con tu novia, estoy aburrida"