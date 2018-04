La ex pareja de Avicii, Emily Goldberg, compartió en su cuenta oficial de Instagram una de las últimas conversaciones que mantuvo con el fallecido DJ.

Emily Goldberg y el artista sueco tuvieron una relación amorosa entre el 2011 y el 2013, años en los que la carrera de Avicii se catapultó a nivel internacional.

En su publicación en Instagram, Emily Goldberg muestra el amor que se profesaban cuando estaban juntos. "Te quiero mucho" o "te echo de menos" son algunas de las palabras que se dedicaban.

🖤 #ripavicii #avicii Una publicación compartida por Emily Goldberg (@emilygoldberg89) el Abr 20, 2018 at 2:50 PDT

En otra publicación en Instagram, Goldberg contó que Tim Bergling, verdadero nombre del DJ, le escribió el tema "Don't Give Up On Us" (Enough Is Enough), cuya letra dice: "Vamos, nena, no te rindas con nosotros. Elígeme y te mostraré lo que es el amor".

Avicii, de 28 años de edad, falleció en Mascate, ciudad de Omán, uno de los países más estables y desarrollados del Medio Oriente. Sus restos regresarán a su natal Estocolmo esta semana, según confirmó la policía a la revista "People".

La citada publicación, en su edición digital, confirmó que ya se están haciendo las coordinaciones respectivas para la repatriación de los restos del artista. "Le sobreviven sus padres, dos hermanos y una hermana, quienes están completamente devastados", afirmó la policía, según cita "People".