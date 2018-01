Tras una oleada de críticas, Baekhyun, vocalista de EXO, hizo pública una sentida disculpa vía Instagram. En la red social, el artista aclaró sus ideas en cuanto a la depresión, luego de que se difundiera la historia de una fan a la que la estrella le habría aconsejado dejar de tomar medicación para la depresión.

Byun Baekhyun publicó una imagen negra junto a un extenso mensaje en el que explica el intercambio con la fan ocurrido durante una firma de autógrafos.

Allí la estrella le habría dicho a la joven que no entendía del todo la depresión, pero que sería mejor que dejaran de tomar medicación.

"Hola, este es Baekhyun. Quisiera disculparme personalmente por el comentario que hice en la firma de autógrafos del 30 de diciembre. Para ser honesto, he tenido miedo de la depresión últimamente, y estuve en un estado muy sensible. En la firma de autógrafos, hablé mucho con dicha fan, y me preocupé", cuenta el vocalista.

"De pronto tuve miedo. Se supone debo hacer feliz a esta fan, en un evento que debería estar lleno de felicidad, y sentí el peso de lo que me contaron. Mi corazón se sintió presionado por la idea de que, tras acabar el turno de los fans, quizá no volvería a hablarles de nuevo".

"Quise reconfortarlos aunque sea con una palabra más en aquel momento pues sentí que mis palabras podrían ser de ayuda siendo que dijeron que yo les agradaba. Creo me perdí en esa idea desde que dejé de hablar con dicha fan hasta el final del evento."

"Hablé apresurado pues en esa situación quise hacer saber a los fans que, incluso si atraviesan una depresión o tiempo difícil, EXO y la gente a su alrededor estaban allí para ellos. Incluso cuando no tengo habilidad de ordenar mis ideas en corto tiempo, hablé muy pronto.

"Me arrepiento de haber dicho y elegido esas palabras. Solo quise reconfortarlos y darles fuerza. Mientras escribo esto, tengo miedo de cometer otro error. Igual, quise disculparme sinceramente, con aquella fan, y a todo aquel que fuera lastimado por este incidente. Hablaré y actuaré de manera más cuidadosa en el futuro."

La disculpa viene luego de que la historia que la fan compartiera recibiera reacciones negativas por los comentarios de la estrella sobre la depresión: "No lo critico. Sé que no puedes forzarte a solo tener buenos pensamientos, pero hay gente buena a tu alrededor, tienes amigos, y a mí y a los miembros".

백현 : 저는 소신있게 얘기하면 우울증 불면증 왜 걸리는지 모르겠어요 pic.twitter.com/zSwLqkOzw7 — 우울증이해못하는변백현 (@BBH_Depression) 31 de diciembre de 2017

Sin embargo, otra fan después mencionó en redes que supuestamente Baekhyun le dijo que "viviera feliz". "Le dije que pasaba un tiempo difícil por mi depresión. Me miró muy triste y dijo: "¡No entiendo a la gente que tiene depresión o insomnio! ¡Deberías vivir feliz!".

"Me preguntó si tomaba medicación y dije que sí. Me respondió: 'No, las pastillas no son buenas para ti, solo te sentirás mejor cuando las tomes y tienen resultado opuesto cuando se va el efecto'", contó la fan. "Deja de tomar medicación y vive feliz, ten fuerza, ¿de acuerdo?"

La fan quiso dejar claro que los comentarios tuvieron buena intención, pero los tweets se viralizaron y Baekhyun recibió críticas por sus comentarios, en particular con la reciente pérdida de su colega Jonghyun del grupo SHINee, quien se quitara la vida el mes pasado.