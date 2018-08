Cardi B vive uno de los mejores momentos de su carrera al contar con 10 nominaciones a los MTV Awards 2018 y, en medio de la expectativa por la ceremonia, compartió con sus seguidores en Instagram una peculiar interpretación musical.

La cantante interpretó el tema "Dreaming of You", una de las canciones emblemáticas de la recordada Selena Quintanilla. No es un detalle menor, pues Cardi B ha asegurado sentir particular devoción por la fallecida leyenda del tex-mex.

"¡Yo amaré a Selena por siempreeee!", señala el mensaje que la cantante escribió en Instagram junto a la grabación. En el video puede escucharse la voz de Hennessy, la hermana pequeña de la artista, quien es la responsable de filmar el momento.

La cantante nacida en Nueva York tiene un vínculo especial con Latinoamérica, debido a que su padre proviene de República Dominicana. La madre de Cardi B también es inmigrante, pues es oriunda de Trinidad y Tobago.

Teniendo en cuenta la enorme popularidad de la artista en Instagram y otras redes sociales, no sorprende que el video supere las nueve millones de reproducciones. De hecho, la relación de Cardi B con Internet es bastante estrecha, pues fue a través de este medio que se hizo conocida.

Pese a su devoción por la intérprete de "Como la flor", Cardi B no es muy bien vista por los seguidores de la diva del tex-mex. La neoyorquina señaló que "era la Selena del trap" y más adelante aclaró que sus palabras se debían a la admiración que sentía por dicha figura: "Dije la 'Selena del trap' porque ¿quién no ha querido ser Selena?".