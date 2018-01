Luis Fonsi se pronunció en Instagram sobre la derrota de "Despacito" en los Grammy 2018, premios en los que fue nominado en las principales categorías, aunque no logró triunfar en ninguna.

"No nos vamos con las manos vacías esta noche. Romper la barrera del idioma y unir al mundo con una canción es el mejor premio que uno puede ganar. Sigamos compartiendo nuestra cultura y nuestra música latina con el mundo entero", escribió Fonsi en Instagram.

"Gracias por apoyarnos, esto es solo el comienzo. #Grammys", escribió el puertorriqueño en su Instagram.

Daddy Yankee, por su parte, se limitó a agradecer por tan histórica noche.

"Gracias a todos los #latinos por unirse para vernos brillar en los #grammys. Una noche muy #dura", escribió el reguetonero en su cuenta de Instagram.

"Despacito", tema en español que hizo bailar a todo el mundo en 2017, estaba nominada en tres categorías en su remix con Daddy Yankee y Justin Bieber: grabación del año, que reconoce a la mejor canción; y canción del año, que premia al compositor; así como mejor actuación de dúo o grupo.

En la Categoría Canción del Año, el Grammy fue para Bruno Mars, por "That’s What I Like", el mejor dueto para Portugal The Man con el tema "Feel it Still" y Grabación del Año, nuevamente para el cantante de 32 años, por su disco "24K Magic".

Luis Fonsi y Daddy Yankee cantando "Despacito" en la 60 Edición de los Grammy 2018.(Video: TNT)

De haber ganado "Despacito" el premio Grammy, el tema se hubiera convertido en la primera canción en español en triunfar en la historia de la reconocida gala musical.

El contagioso reguetón con toques de rap es la canción más descargada de todos los tiempos -más de 4.600 millones en varias plataformas- y se mantuvo un récord de 16 semanas seguidas en el tope del Hot 100 de Billboard.