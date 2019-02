Legarda murió: Greeicy despide al reggaetonero con mensaje en Instagram

Legarda falleció la tarde del último miércoles luego que una bala pérdida le impactara en la cabeza durante un tiroteo ocurrido en la ciudad de Medellín, en Colombia. Lamentablemente, el intérprete estuvo muy cerca de unos delincuentes que intentaban perpetrar un asalto.

La inesperada y trágica muerte del cantante colombiano Legarda ha conmocionado al mundo de la música y artistas como Maluma, Carlos Vives y Sebastián Yatra han utilizado sus cuentas en redes sociales para despedir al joven intérprete.

Greeicy Rendón, una conocida actriz y cantante colombiana, no fue ajena a este lamentable hecho y utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores dos emotivos mensajes en los que se despide de Legarda.

"Wow... Esto me ha pegado tan fuerte que no lo creo y supongo que si yo no lo creo, las personas que disfrutaban de su compañía... No me puedo imaginar. Tan frágil la vida y qué triste que se acabe de una manera tan INJUSTA. Qué triste mi país", escribió inicialmente en la primera publicación que acompañó de una foto de Legarda y su novia, Luisa Fernanda W.

"No fui la más cercana pero creo que como muchos, me conecté con lo real que entregaba. Hoy me da tristeza porque esto es común, esto pasa mucho y no se acaba. La verdad no tengo palabras. Luisa Fernanda mucha fuerza para vos, su familia y amigos. Legarda que sigas haciendo mucha música donde estés", agregó.

En un segundo post, Greeicy Rendón escribió: "11:11 (que casualidad) gracias Legarda porque desde lo ajeno me estás dando una enseñanza hermosa... que olvidamos muchas veces y así, a pesar de tu increíble partida, les dejaste a los que te aman esa tranquilidad y esa fuerza MUY ALTA".

Este mensaje estuvo acompañado de una fotografía que contiene el siguiente texto: "Ahora, justo en este momento estamos aquí… Luego no sabemos, cada uno de manera personal debería encargarse de ser feliz… Feliz y ya. Porque si mañana no estamos, esa será la tranquilidad y fuerza que le dejaremos a los que se quedan amándonos".