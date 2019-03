J Balvin celebra su próxima participación en Lollapalooza Chicago 2019 | FOTOS

J Balvin no deja de sorprendernos. Semanas después del estreno de "I Can’t Get Enough", su nuevo sencillo en colaboración con Selena Gómez, Benny Blanco y Tainy, el colombiano acaba de anunciar otra buena noticia: encabezará el cartel de artistas que formarán parte de Lollapalooza de Chicago. Hecho que significa un hito y logro para la música latina.

El artista colombiano, J Balvin, será una de las estrellas del festival que se celebrará en Chicago, Estados Unidos entre el 1 al 4 de agosto de 2019.

El colombiano fue seleccionado para encabezar el festival junto a Ariana Grande, Childish Gambino, Twenty One Pilots y The Strokes.

"Siempre elevando nunca inevelando. Lollapalooza. Latino Gang Chicago. Iremos a verlos este verano. Encabezando el Lollapalooza. Puedes comprar tus entradas desde hoy", escribió emocionado en Instagram J Balvin para anunciar su participación.

Los seguidores de Instagram del artista se mostraron emocionados con su participación en el Lollapalooza a través de sus comentarios en la publicación, la cual alcanzó más de 100 mil 'likes' en menos de 6 horas.

Cabe señalar que el festival creado en los años 1990, nunca tuvo a un artista latino que cante en español como parte de su programa principal.

Asimismo, este año J Balvin participará como solista en Coachella, luego de haber sido invitado en dos oportunidades por Cardi B y Beyoncé debido a sus colaboraciones.

Sin duda la fuerte presencia latina en los festivales estadounidenses refleja el esfuerzo por incluir a las personas que residen en el país y tienen como lengua materna el español.