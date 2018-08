Michael Jackson habría cumplido un día como hoy 60 años de vida. Janet Jackson, su hermana, en su cuenta de Instagram, compartió un homenaje para el artista.

Emulando el video de "Remember the Time", Janet aparece vestida como una reina africana que enviaba a la muerte a los artistas que no la complacían con su espectáculo, tan solo moviendo su mano.

En el remake de la canción, quien obtiene la aprobación de Janet Jackson es 'Titi', el alter ego del video viral de Kwaylon Rogers, más conocido como BlameItOnKway, quien en Instagram señaló que adora la canción y el mensaje que conlleva.

Los fans y seguidores en Instagram de los cantantes rápidamente encontraron la similitud, pues en la versión original la modelo somalí Iman, era la terrorífica reina en el video y fue Michael Jackson quien logró encantarla con su espectacular voz y baile.

Cabe mencionar Janet Jackson no ha sido la única que le ha rendido tributo a Michael Jackson, ya que Akon y Smokey Robinson también lo han recordado e incluso su sobrino TJ Jackson publicó un conmovedor mensaje señalando que fue él quien lo inspiró y estuvo a su lado durante mucho tiempo.

"Me has inspirado. Tú me enseñaste. Tu me cambiaste.Estuviste conmigo en mi hora más oscura y siempre estaré agradecido contigo. Eras mágico pero muy humilde. Tú me enseñaste el poder de soñar. Me mostraste lo que es ser un hombre de verdad. Te quiero mucho y te extraño todos los días", escribió TJ Jackson en Instagram.

Recordemos que Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 de un paro cardíaco provocado por medicinas para tratar la ansiedad y el insomnio. Posteriormente, su médico fue declarado culpable por homicidio involuntario.