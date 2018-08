Instagram: Jennifer López se sorprende con tributo previo a los MTV VMA 2018

Jennifer López será la gran protagonista de la próxima edición de los MTV Video Music Awards. La cantante será reconocida con el Premio Michael Jackson Video Vanguard por sus 20 años de trayectoria, pero de manera anticipada recibió un homenaje que compartió con sus seguidores de Instagram.

"Esto es asombroso. Gracias, MTV. #YaQuieroMiPremio, #LoMejorEstáPorVenir", escribió la artista de origen puertorriqueño al compartir el video que muestra cómo un grupo de chicas, vestidas con el traje blanco que llevaba en el video de "If You Had My Love", ingresan a una tienda para hacer un cover del hit de finales de los años noventa.



La cadena anunció el martes que Jennifer López recibirá el Premio Michael Jackson Video Vanguard el 20 de agosto en el Radio City Music Hall en Nueva York. La estrella neoyorquina de origen puertorriqueño, cuya última actuación en los VMA fue en el 2001, también cantará en el espectáculo.

"If You Had My Love", de Jennifer López. (Fuente: YouTube)

López, criada en el Bronx, ha lanzado múltiples videos exitosos memorables cargados de baile desde fines de los 90, incluyendo "If You Had My Love", ''Waiting for Tonight", ''I'm Real" y "Jenny From the Block".

Entre los artistas que han recibido el premio Vanguard están Madonna, Guns N' Roses y Beyoncé.

Además de su popularidad como cantante, bailarina y actriz, actualmente Jennifer López ostenta el récord de ser unas de las personas con más seguidores en redes sociales. En Instagram es seguida por más de 77 millones de usuarios.