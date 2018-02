Pablo Holman, miembro de la banda chilena Kudai, informó a través de su cuenta de Instagram que fue internado en un hospital de Buenos Aires luego de presentar dolor en el pecho y adormecimiento en el brazo izquierdo.

"Hoy tuve que ser internado en el hospital alemán de Buenos Aires por unos dolores que no me dejaron dormir y me dejaron muy mal.. después de hoy pueden decirme Holmanstein ya que mis compañeros captaron los mejores momentos..." se puede leer en el mencionado post del cantante junto a una serie de fotografías suyas donde luce en una cama de hospital y conectado a una bolsa de suero.

Según informó El Mercurio de Chile, Holman, de 29 años, descartó que se haya tratado de un posible infarto.

"Me desperté con dolores en el pecho, sentía el brazo izquierdo adormecido y no podía respirar bien... Soporté un rato el dolor, pero a primera hora llegaron los médicos. Me hicieron un electrocardiograma para descartar un pre infarto u otros problemas al corazón", reveló Pablo.

El chileno sostuvo además, que según consejos de su médico, lo que necesita es descansar pues, al parecer, todfo se trata de un cuadro de stress, el mismo que puede presentar los síntomas de un infarto.

La banda chilena Kudai causó furor al debutar en 2009 en medio del boom de la estética emo. Como banda adolescente logró posicionarse dentro de la industria musical hispanoamericana y ganaron diversos

reconocimientos, entre ellos, varios Premios MTV.

Video del tema "Sin Despertar" uno de los primeros éxitos de la banda chilena Kudai a finales de los noventa. (Fuente: YouTube)

Tras un receso de seis años (entre 2010 y 2016), volvieron a agruparse en la formación original compuesta por Bárbara Sepúlveda, Nicole Natalino, Pablo Holman y Tomás Manzi.

DATO

La última vez que Kudai visitó Perú fue en febrero de 2017.