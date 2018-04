Dicen que cuando alguien decide publicar contenido en redes sociales, no hay vuelta atrás. Si no, revisemos el más reciente embrollo en el que se ha visto enredada la cantante neozelandesa Lorde luego de su última y polémica publicación en Instagram.

A pesar de que a primera vista se trataría de una simple fotografía de una bañera, el comentario que escribió la artista para acompañar la imagen fue duramente criticado. La nominada al Grammy escribió: "And I will always love you", frase que pertenece al icónico tema de la cantante Whitney Houston, quien lamentablemente fue encontrada muerta en la bañera de un hotel en Los Ángeles, en el 2012.

Fotografía publicada por Lorde en Instagram.

Bastaron unos cuantos minutos para que la desafortunada publicación en Instagram desatara comentarios indignados de diversos artistas y seguidores de Houston. Ante ello, la estrella de 21 años optó por eliminar la foto.

—Mea culpa—

La compositora de hits como "Royals" (2013) y "Green Light" (2017) había logrado mantener una carrera alejada de los escándalos. Un rasgo que siempre dejaba en claro, como cuando dijo que no quería ser considerada un símbolo sexual adolescente, pues no iba con su estilo.

Esta vez, la estrella aceptó su error de inmediato y ofreció disculpas. "Una referencia extremadamente, pero extremadamente mal elegida. Perdónenme si ofendí a alguien. No caí en lo que significaba, no uní los conceptos. Simplemente estaba emocionada por poder tomar un baño. Soy una idiota. Amaré a Whitney [Houston] para siempre. Lo siento de nuevo", escribió Lorde en Instagram.

Y la presión de las redes sociales, tan dadas al cargamontón, la empujó a publicar un nuevo mensaje segundos después: "Hoy realmente no es mi día". Seguro aprenderá la lección.