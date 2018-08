Maluma está de moda y no es extraño verlo compartiendo escenarios y estudios de grabación con diversos artistas no solo latinos sino del resto del planeta. Por esto quizás no sorprende conocer que el colombiano lanzará un tema este viernes junto al trío mexicano Reik. Así se supo gracias a unos avances difundidos en Instagram.

En dicha red social, la agrupación azteca integrada por Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía y Gilberto “Bibi” Marín viene compartiendo pequeños clips de lo que será el tema "Amigos con derechos".

Las imágenes permiten ver a los cuatro artistas grabando en un estudio el nuevo tema a lo largo de varios días.

Cabe indicar que "Amigos con derechos" será liberado el viernes en la plataforma de videos de YouTube. Precisamente allí Maluma tiene actualmente dos clips compitiendo por reproducciones. Uno en solitario ("Mala Mía") y otro junto a Shakira ("Clandestino").

En Instagram Maluma cuenta con 35.1 millones de seguidores y el trío Reik con apenas un millón.