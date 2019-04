Instagram: Natti Natasha y Daddy Yankee graban con Pitbull un nuevo tema

Natti Natasha y Daddy Yankee están trabajando en una colaboración con Pitbull, otro de los grandes nombres de la movida urbana. Así lo dejaron ver en sus respectivas cuentas de Instagram.

Fue Daddy Yankee el encargado de compartir con sus seguidores en la mencionada red social dos imágenes en las que aparece junto a sus colegas, aunque no da mayores detalles de la producción que están realizando.

Junto a la primera imagen, Daddy Yankee escribió: "Caribbean Flow #daddyyankee #nattinatasha #pitbull", mientras que en la segunda, colocó el siguiente texto: "'Acho' 'Oh pero bueno' 'Asere que volá' @nattinatasha @pitbull".

Pese a que se desconoce el título de la canción o su género, un video de YouTube muestra lo que sería el final de la grabación del clip del nuevo tema de los artistas, en el que se precisa que el director de esta nueva producción es Andrew Sandler.

Si bien es la primera Natti Natasha, Daddy Yankee y Pitbull graban un tema juntos, las colaboraciones entre ellos no son nada nuevo. La dominicana y el puertorriqueño lanzaron en enero de 2017 "Otra Cosa" y en julio de 2018 "Buena vida".

En tanto Pitbull, quien no ha tenido un tema que haya sido un boom desde "On the floor" con Jennifer López, ya grabó una canción junto a Natti Natasha y Don Omar en 2012 titulada "Tus movimientos".