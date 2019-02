Natti Natasha estrenó "Soy mía", su nueva bachata con Kanny García | VIDEO

Natti Natasha sigue sorprendiendo a sus fanáticos con los ritmos de las canciones que ha grabado para su nuevo álbum, el cual constará de 17 temas de los que ya se sabe los nombres, y cuyo lanzamiento está programado para este 15 de febrero.

Y por ello, la dominicana estrenó la bachata "Soy mía" la noche del último sábado en el concierto que ofreció Kany García en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Natti Natasha compartió con sus seguidores de Instagram un video en el que aparece cantando en vivo la colaboración que grabó junto a su colega para su próximo trabajo discográfico.

"Mis bellas mujeres luchadoras harán de este su favorito también. 15 de febrero, Kany García, sin salir y la reacción fue espectacular 'Soy mía' en vivo, otra bachata hermosa en camino", escribió Natti Natasha junto al clip.

"Soy mía, mía. No tengo dueño porque yo soy mía. Mira que el mundo siempre me decía, que me faltaba alguien para completarme y hoy decido que soy mía, mía. Y si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía, nadie vino a salvarme solo a acompañarme", dice el coro de la canción.

Hace algunos días, a través de un post en Instagram, Natti Natasha había anunciado que Kanny García le había hecho el honor de producirle un tema para su álbum. "La combinación de voces y el contenido del tema les encantará", aseguró.