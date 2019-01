Instagram: Natti Natasha muestra lo difícil que es trabajar en su nuevo disco

Natti Natasha lanzará el próximo 15 de febrero "IlumiNATTI", un disco con el que busca consagrarse como una de las líderes del género urbano. El trabajo viene siendo arduo, y así lo evidenció en una reciente publicación de Instagram.

El último martes, la dominicana sorprendió a sus fans al bromear respecto a lo estricta que es actualmente su rutina de trabajo.

"Ya estamos listos, me tienen trabajando tempranito (risas)… ¡Bullying, me están haciendo mucho bullying!", se queja inicialmente Natti Natasha. "Más tarde les muestro quienes son para que vayan y me defiendan", agregó.

La publicación de Natti Natasha tiene hasta el momento más de 154,000 'Me gusta' y ya superó los 1,200 comentarios de sus seguidores, quienes aseguran que la defenderán de cualquier maltrato.