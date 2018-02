No solo Justin Timberlake deleitará a millones de personas con su música en marco del Super Bowl 2018, también Pink, quien tiene la responsabilidad de cantar el himno nacional. Eso, no obstante, podría cambiar, según reveló la artista vía Instagram.

Pink tiene gripe, malestar que podría alejarla del escenario. TMZ asegura que durante los ensayos ella no la pasó bien y que lo mismo ocurrió en un concierto previo en el local The Armory de Minneapolis, donde habría tenido que ponerse a un costado y dejar a cargo a los cantantes de apoyo.

"Intentando alejar a la gripe. He estado esperando cantar esta canción desde 1991 cuando vi a mi ídolo, Whitney Houston, impactar con el tema. Ahora mi oportunidad finalmente ha llegado, y sucede que está aquí cuando tengo dos hijos que literalmente tosen en mi boca", contó la artista en Instagram.

"Daré lo mejor de mí, como siempre. Y sobre los Gremlins que me pusieron en este enredo, pueden toserme por el resto de sus vidas. Si es un concurso, bebés, ustedes ganan", añadió.

De otro lado, Janet Jackson confirmó a TMZ que no acompañará a Justin Timberlake en el show de medio tiempo, tal y como ocurrió hace 14 años, espectáculo que desató polémica. "Para terminar con cualquier especulación o rumores de si cantaré o no en el Super Bowl mañana: no lo haré. (…) Gracias por su apoyo y espero verlos muy pronto", dijo.

DATO

Se espera que durante el Super Bowl 2018 se presenten tráilers de esperadas películas, como "Avengers: Infinity War" y "Mission Impossible: Fallout".