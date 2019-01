Selena Gómez estrena nueva canción y habla sobre la ansiedad | VIDEO

Tras salir de un centro psiquiátrico, Selena Gómez grabó este año su primera canción con la artista Julia Michaels, a quien en un sentido post de Instagram le agradeció la oportunidad.

Las cantantes se unieron para una nueva canción titulada "Anxiety"("Ansiedad"), la cual aparece en el tan esperado disco de Julia Michaels.

"Mi dulce alma hermana. Julia has sido una gran parte de mi vida. Me has enseñado a tener valor cuando tengo dudas. Esta canción está muy cerca de mi corazón, ya que he experimentado ansiedad y sé que muchos de mis amigos también lo saben. Nunca estás solo si te sientes de esta manera. El mensaje es muy necesario y realmente espero que les guste", expresó Selena Gomez en Instagram.

Selena Gomez habla sobre su nueva colaboracicón musical (Foto: Captura de Instagram) Selena Gomez habla sobre su nueva colaboracicón musical (Foto: Captura de Instagram)

Por su parte, Julia Michael reveló lo orgullosa que estaba de su colaboración con Selena Gomez tanto en Instagram como en un programa de Apple Music donde alegó: "Pensé que sería realmente genial tener una canción con dos mujeres que luchan con lo mismo, que hablan de algo más que dos mujeres que luchan por la atención de un hombre".

Selena Gomez y Julia Michaels han relatado sus problemas de ansiedad; asimismo, la intérprete de "Back to you" durante las últimas dos semanas ha estado compartiendo información sobre su vida en Instagram tras culminar su estadía en el centro psiquiátrico.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Julia y Selena Gomez colaboran, pues ambas escribieron juntas los éxitos “Good for you”, “Bad Liar” y “Slow Down”.

Escucha “Anxiety” aquí: