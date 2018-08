Instagram: Shakira explicó por qué suspendió concierto de su gira "El Dorado"

La cantante colombiana Shakira utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar que tuvo que suspender el concierto del pasado miércoles 29 de agosto por una complicación de su salud.

Shakira, reconocida por sus éxitos "Loca" y "Clandestino", empezó su gira "El Dorado" por Estados Unidos el pasado martes 28 de agosto en la ciudad de Los Ángeles; sin embargo, tuvo que suspender la segunda fecha.

De acuerdo al comunicado publicado en el Instagram de Shakira, la cantante despertó con un virus que le impide realizar de manera adecuada sus actividades, por lo que tuvo que reprogramar su espectáculo musical para el próximo 3 de septiembre.

Los Angeles, an amazing first night with lots of surprises!!!! Shak Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 29 de Ago de 2018 a las 12:14 PDT

"Muchas gracias por una de las noches más inolvidables de la gira de anoche. Ustedes eran una multitud increíble. Estaba tan emocionada de cantar y bailar con ustedes esta noche. Sin embargo, después del espectáculo comencé a sentirme mal y me desperté esta mañana con un virus que me dejó sin trabajo. Lamento mucho no poder actuar esta noche", expresó Shakira a través del comunicado en Instagram.

"Espero celebrar con todos ustedes de la manera más grande en la fecha reprogramada del lunes 3 de septiembre en el Forum. Mis médicos también me han asegurado que estaré lo suficientemente bien como para actuar en Anaheim el viernes 31 de agosto", agregó la cantautora.

Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 29 de Ago de 2018 a las 5:09 PDT

Cabe recordar que el año pasado, Shakira tuvo que retrasar la totalidad de la gira "El Dorado" debido a que se sometió a una complicada operación de sus cuerdas vocales.